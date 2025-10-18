El fútbol argentino se “comió” a otro técnico: Newell’s despidió a Cristian Fabbiani tras nueva una derrota

La Lepra cesó al Ogro luego de una mala racha que culminó con la derrota en La Paternal.

Cristian Fabbiani en Newells. Foto: NA

Cristian Fabbiani dejó de ser el director técnico de Newell’s tras la derrota ante Argentinos Juniors en La Paternal.

El presidente de la Lepra, Ignacio Astore, tomó la decisión de despedirlo tras la negativa del Ogro de dejar su cargo.

Para ocupar su cargo, la idea de la dirigencia es que el próximo entrenador llegue este mismo año para continuar el próximo.

Hasta el momento, el reemplazo del ex entrenador de Riestra sería Lucas Bernardi, quien se encuentra a cargo de la Reserva del club rosarino.

El irregular ciclo del Ogro

En su paso por el banco leproso, Fabbiani dirigió un total de 27 encuentros oficiales, con un balance de ocho victorias, nueve empates y diez derrotas.

Pese a algunos pasajes de buen fútbol, el equipo no logró consolidar una identidad de juego ni sostener una regularidad que le permitiera pelear por los primeros puestos del torneo.

La derrota ante Argentinos Juniors fue el punto final de un ciclo que ya venía desgastado internamente.