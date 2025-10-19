Video: Franco Colapinto desobedeció la orden de Alpine y adelantó a Pierre Gasly con una gran maniobra

El piloto argentino terminó 17° en el Gran Premio de Estados Unidos. En el último tramo, adelantó a su compañero de equipo y desató la polémica.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Estados Unidos, que se corrió este domingo en el Circuito de las Américas, en Austin (Texas). La victoria fue para el tetracampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull).

En el final de la carrera, Colapinto protagonizó una maniobra tan buena como polémica dentro del equipo Alpine, al adelantar a su compañero Pierre Gasly.

Pese a que por radio le pidieron que no supere a su compañero, el argentino “se rebeló” y escaló al 17° puesto, en el que finalizaría la carrera.

La maniobra de Franco Colapinto. Video: Fox Sports

Así fue el GP de Estados Unidos

A diferencia de la carrera sprint, que tuvo un caótico comienzo con múltiples choques, en la principal no hubo incidentes en la primera curva con una largada muy limpia por parte de todos los pilotos.

El único incidente del Gran Premio de Estados Unidos ocurrió en la vuelta 7 entre Carlos Sainz (Williams) y Kimi Antonelli (Mercedes), que terminó con el temprano abandono del piloto español de 31 años.

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Oscar Piastri (McLaren): 346 puntos Lando Norris (McLaren): 332 Max Verstappen (Red Bull): 306 George Russell (Mercedes): 252 Charles Leclerc (Ferrari): 192 Lewis Hamilton (Ferrari): 142 Kimi Antonelli (Mercedes): 89 Alexander Albon (Williams): 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 41 Isack Hadjar (Racing Bulls): 39 Carlos Sainz (Williams): 38 Fernando Alonso (Aston Martin): 35 Lance Stroll (Aston Martin): 32 Liam Lawson (Racing Bulls): 30 Esteban Ocon (Haas): 28 Yuki Tsunoda (Red Bull): 28 Oliver Bearman (Haas): 20 Pierre Gasly (Alpine): 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 18 Franco Colapinto (Alpine): 0 Jack Doohan (Alpine): 0

Las cinco carreras restantes de la Fórmula 1