Franco Colapinto explicó por qué no obedeció las órdenes de Alpine en el GP de Estados Unidos: “Venía mucho más rápido”
El Gran Premio de Estados Unidos finalizó este domingo con una polémica situación entre dos sus pilotos: Pierre Gasly y Franco Colapinto, quien no acató las órdenes de Alpine y decidió pasar a su compañero en una de las últimas vueltas.
En medio de la controvertida maniobra, Colapinto explicó por qué sobrepasó al piloto francés en la anteúltima vuelta: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces y la verdad es que yo venía mucho más rápido”.
Y argumentó sobre la “rebelde” decisión que tomó tras la orden de mantener la posiciones: “Creo que él (Gasly) tenía gomas un poco más viejas y venía un segundo y pico más lento. Era lo mejor para la situación que estábamos pasando“.
Por último, el joven piloto argentino le quitó dramatismo a la maniobra que levantó el clamor de los argentinos, pero repercutió en el garage de Alpine: “Hice lo mejor, estábamos peleando por el puesto 17 y no tiene sentido discutir por estas cosas“.
¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?
Franco Colapinto volverá a correr en la máxima categoría del automovilismo el próximo domingo 26 de octubre de 2025, cuando se dispute el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México.
El cronograma del Gran Premio de México de la Fórmula 1
Viernes 24 de octubre
- Prácticas Libres 1: 15:30 horas
- Prácticas Libres 2: 19:00 horas
Sábado 25 de octubre
- Prácticas Libres 3: 14:30 horas
- Clasificación: 18:00 horas
Domingo 19 de octubre
- Carrera: 17:00 horas
Las cinco carreras restantes de la Fórmula 1
- Gran Premio de México - 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil - 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas - 22 de noviembre
- Gran Premio de Catar - 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi - 7 de diciembre
Fórmula 1: las posiciones del Campeonato de Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren): 346 puntos
- Lando Norris (McLaren): 332
- Max Verstappen (Red Bull): 306
- George Russell (Mercedes): 252
- Charles Leclerc (Ferrari): 192
- Lewis Hamilton (Ferrari): 142
- Kimi Antonelli (Mercedes): 89
- Alexander Albon (Williams): 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 41
- Isack Hadjar (Racing Bulls): 39
- Carlos Sainz (Williams): 38
- Fernando Alonso (Aston Martin): 33
- Lance Stroll (Aston Martin): 32
- Liam Lawson (Racing Bulls): 30
- Esteban Ocon (Haas): 28
- Yuki Tsunoda (Red Bull): 28
- Oliver Bearman (Haas): 20
- Pierre Gasly (Alpine): 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 18
- Franco Colapinto (Alpine): 0
- Jack Doohan (Alpine): 0