Franco Colapinto explicó por qué no obedeció las órdenes de Alpine en el GP de Estados Unidos: “Venía mucho más rápido”

En zona de prensa, el joven piloto argentino argumentó la decisión que tomó en la anteúltima vuelta de la carrera, cuando sobrepasó a Pierre Gasly, a pesar del pedido de mantener las posiciones con su compañero de equipo. Mirá la gran maniobra del pilarense.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: Reuters (Jerome Miron)

El Gran Premio de Estados Unidos finalizó este domingo con una polémica situación entre dos sus pilotos: Pierre Gasly y Franco Colapinto, quien no acató las órdenes de Alpine y decidió pasar a su compañero en una de las últimas vueltas.

En medio de la controvertida maniobra, Colapinto explicó por qué sobrepasó al piloto francés en la anteúltima vuelta: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces y la verdad es que yo venía mucho más rápido”.

La polémica maniobra entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos. Créditos: X @FoxSports

Y argumentó sobre la “rebelde” decisión que tomó tras la orden de mantener la posiciones: “Creo que él (Gasly) tenía gomas un poco más viejas y venía un segundo y pico más lento. Era lo mejor para la situación que estábamos pasando“.

Por último, el joven piloto argentino le quitó dramatismo a la maniobra que levantó el clamor de los argentinos, pero repercutió en el garage de Alpine: “Hice lo mejor, estábamos peleando por el puesto 17 y no tiene sentido discutir por estas cosas“.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Franco Colapinto volverá a correr en la máxima categoría del automovilismo el próximo domingo 26 de octubre de 2025, cuando se dispute el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México.

Franco Colapinto finalizó décimo séptimo en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

El cronograma del Gran Premio de México de la Fórmula 1

Viernes 24 de octubre

Prácticas Libres 1 : 15:30 horas

Prácticas Libres 2: 19:00 horas

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3 : 14:30 horas

Clasificación: 18:00 horas

Domingo 19 de octubre

Carrera: 17:00 horas

Las cinco carreras restantes de la Fórmula 1

Gran Premio de México - 26 de octubre

Gran Premio de Brasil - 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas - 22 de noviembre

Gran Premio de Catar - 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi - 7 de diciembre

Fórmula 1: las posiciones del Campeonato de Pilotos

Oscar Piastri y Lando Norris en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Athit Perawongmetha)