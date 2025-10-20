Murió Roberto Cejas, el hincha que alzó en sus hombros a Diego Maradona tras el título en el Mundial de México 86

El santafecino que quedó en la memoria de todos los argentinos tenía 68 años. La triste noticia de su fallecimiento fue confirmada por Silvia Zabala, esposa de su hermano Óscar. Recordá la increíble historia de su encuentro con ‘Pelusa’ en el mítico estadio Azteca.

Diego Maradona arriba de los hombros de Roberto Cejas. Foto: NA.

El mundo del fútbol está de luto tras la muerte de Roberto Cejas, el hombre que llevó en andas a Diego Maradona en el Mundial de México 1986. El santafecino que quedó en la memoria de todos los argentinos tenía 68 años.

Cejas tuvo el privilegio de estar presente en varias Copas del Mundo y de vivir de cerca la gloria del equipo campeón. En Santa Fe, Roberto trabajaba vendiendo revestimientos texturados, manteniendo su perfil sencillo.

Roberto Cejas, el hombre que alzó a Diego Maradona en México 86, murió a los 68 años. Foto: NA.

La triste noticia de su fallecimiento fue confirmada por Silvia Zabala, esposa de su hermano Óscar: “Vuela alto, cuñado, ya están todos juntos. Descansá en paz, Roberto Cejas, y desde allá cuídennos a todos”.

La historia de su icónica foto con Diego Maradona en el Mundial 86

“Si querés que pase, no pasa. Yo no lo había visto porque estaba corriendo por la cancha haciendo pavadas. De repente, quedé de frente a él y con la mirada me dijo ‘levantame’. Fue un segundo y ya lo tenía en andas“, recapituló Cejas, en diálogo con ‘TN’.

Y continuó con su relato: “Me metí a la cancha y todo lo que viví fue muy fuerte. No lo quise así, pero pasó. No lo fui a buscar a Diego. Cuando me di cuenta lo tenía arriba mío corriendo con ese calor por todo el estadio Azteca, y él me decía ‘llevame para acá, andá para allá’”.

Roberto Cejas quedó para siempre en la historia por alzar en sus hombros a Diego Maradona en México 86. Foto: Crónica.

“Estábamos rodeados de gente, pero en un momento nos quedamos solos dando la vuelta olímpica y él tenía la Copa del Mundo en la mano”, describió Cejas, quien tuvo el privilegio de llevar en sus hombros a uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia.

En su increíble historia, Cejas reveló una desconocida declaración de ‘Pelusa’: “Diego me decía que no lo saque los botines porque eran para Doña Tota, yo se los pedí y él me dijo ‘no, los botines son para mi mamá’. Por supuesto que no se los toqué“.

“Lo tuve en andas, no sé cuánto duró, no puedo calcular porque en ese momento no me di cuenta de lo que hice. Hoy no lo puedo creer, pero en ese momento, entre el calor y correr y tenerlo a Diego, no sé si fueron segundos o minutos”, concluyó.