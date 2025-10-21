Boca, en la cuerda floja: qué resultados necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Los dirigidos por Claudio Úbeda afrontar un momento decisivo de la temporada, en busca de asegurar su lugar en el torneo tras dos años de ausencia.

El Xeneize viene de dos victorias consecutivas Foto: NA

Boca sufrió un fuerte revés desde lo futbolístico en los últimos días. La caída ante Belgrano como local lo alejó de los primeros lugares de su zona y actualmente está afuera de los puestos de clasificación. Como si fuera poco, todavía no aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026, por lo que tiene que sumar valiosos puntos en la recta final del Torneo Clausura.

En caso de ingresar al certamen continental por la tabla anual, debe mejorar su desempeño, más allá de que todavía le queda una carta importante para clasificar: ganar el Torneo Clausura.

Boca vs Belgrano. Foto: X @Belgrano

Tras caer ante Belgrano y con los resultados de sus competidores directos, el Xeneize quedó en posiciones de clasificación a la Copa Sudamericana, en el quinto lugar. Un punto a tener en cuenta es que todavía se debe jugar el encuentro ante Barracas Central que quedó postergado producto del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Otra cuestión importante en las aspiraciones de Boca es que solo suman para la tabla anual los partidos de la fase inicial del Torneo Clausura. Esto quiere decir que solo le quedan cuatro encuentros para destacarse y subir en la tabla general.

Qué resultados necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Lo cierto es que los dirigidos por Claudio Úbeda, en caso de ganar en su partido pendiente ante Barracas Central, puede ubicarse segundo, el sitio asignado para uno de los dos cupos para la Copa Libertadores 2025.

Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda. Foto: Instagram

Con 28 partidos jugados, Boca suma 50 puntos y es actualmente superado por Rosario Central (59), River (52), Argentinos Juniors (51) y Riestra (51). El dato más importante que se desprende es que el Xeneize depende de sí mismo, siempre y cuando gane ante Barracas.

Las temporadas previas contenían una mayor cantidad de partidos, algo que puede llevar a hacer cálculos. Por ejemplo, Argentinos clasificó en 2022 con el 54% de los puntos de la temporada, mientras que en 2024 River hizo lo propio con el 56%.

Boca venció a Aldosivi como visitante. Foto: NA.

Para alcanzar un 60% de los puntos y cubrirse en sus aspiraciones a la Copa Libertadores, a falta de 12 en juego, Boca debería sumar 58 unidades en total, cuando actualmente tiene 50.

Para no depende de especulaciones, Boca debe ganar tres de los cuatro jugados, o ganar dos y empatar los dos restantes. Los cálculos dejan en evidencia algo clave: no hay margen para las derrotas.

Boca: qué partidos le quedan para clasificar a la Copa Libertadores 2026