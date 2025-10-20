Palpitando el Superclásico: quiénes son los jugadores de Boca y River que están al borde la quinta amarilla

El ‘Xeneize’ y el ‘Millonario’ tienen dos futbolistas con cuatro tarjetas amarillas que podrían perderse el partido más importante del fútbol argentino, en caso de ser amonestados. Enterate los nombres y apellidos dentro de la nota.

Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Foto: NA (Juan Foglia)

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, previsto para el domingo 9 de noviembre en La Bombonera, ya comienza a jugarse fuera de la cancha.

Por ejemplo, Leandro Paredes, capitán del ‘Xeneize’, acumula cuatro amarillas, por lo que deberá cuidarse ante Barracas Central (postergado) y, además, Estudiantes de La Plata.

Leandro Paredes podría perderse el Superclásico ante River Plate. Foto: NA

Según Pablo Dóvalo, Paredes fue amonestado en el cierre del primer tiempo contra Belgrano tras una discusión con Lucas Passerini, una acción que encendió las alarmas del cuerpo técnico.

Por otro lado, el joven zaguero central Lautaro Di Lollo es el otro que también debe cuidarse y se encuentra en la misma situación que Paredes, ya que tiene cuatro tarjetas amarillas.

¿Quiénes son los dos jugadores de River con cuatro amarillas?

En el ‘Millonario’, la situación es similar y Marcelo Gallardo cuenta con dos defensores al borde de la suspensión. ¿Quiénes son? Los zagueros centrales Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero.

Ambos acumulan cuatro amarillas y vienen siendo la dupla titular en la zaga central. En el último partido frente a Talleres, fueron amonestados y quedaron al límite de perderse el Superclásico.

Lautaro Rivero podría perderse el Superclásico contra Boca Juniors. Foto: X @RiverPlate

El duelo como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata será clave para River, que además pelea en la Copa Argentina y busca asegurar su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.

En un contexto en el que cada punto cuenta, tanto Boca como River saben que cualquier tarjeta puede cambiar el curso de la historia antes del partido más importante del fútbol argentino.

