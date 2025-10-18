Con un gol en contra de Leandro Paredes, Boca perdió con Belgrano en un polémico primer partido tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Fue 1-2 en La Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los otros tantos los marcaron Lucas Passerini, de penal y Exequiel Zeballos. En la previa del encuentro, se llevaron a cabo varios homenajes al exentrenador del “Xeneize”.

Boca vs Belgrano. Foto: X @Belgrano

En un partido marcado por la emotividad, Boca perdió 1-2 con Belgrano en La Bombonera. Los goles los marcaron Lucas Passerini de penal, Leandro Paredes en contra y Exequiel Zeballos. El encuentro, válido por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura, contó con varios homenajes a Miguel Ángel Russo.

En la previa del choque, se llevó a cabo un minuto de silencio correspondiente con los dos equipos en cancha. Los jugadores del local lucieron un brazalete negro en señal de luto y una camiseta especial con el diseño de Miguelo besando la Copa Libertadores obtenida en 2007.

Además, los 22 jugadores se unieron en la mitad de cancha, donde el capitán “xeneize” Leandro Paredes y el ahora DT Claudio Úbeda lanzaron una casaca al cielo, atada con globos azules y amarillos.

El homenaje a Miguel Ángel Russo en La Bombonera. Video: ESPN

La intensidad estuvo en los primeros 15 minutos de juego, donde se dieron ocasiones en ambas áreas. El primero que amenazó el arco rival fue el defensor Gabriel Compagnucci que, tras un rebote que dio el arquero Agustín Marchesín, remató alto y se erró la apertura de marcador para Belgrano.

Minutos después, Miguel Merentiel recibió la pelota centímetros delante de la medialuna del área de los cordobeses y remató recto, haciendo que el arquero Thiago Cardozo se quede estático y despeje la pelota.

Milton Giménez también tuvo la suya para el local, pero no pudo conectar la pelota luego de eludir a Cardozo.

Ya en el segundo tiempo, el árbitro Pablo Dóvalo, tras llamado del VAR, cobró penal para el “Pirata”, luego de que Lautaro Di Lollo le propine un pisotón a Lucas Passerini.

Boca vs Belgrano. Foto: X @Belgrano

El mismo Passerini se encargó de ejecutar el tiro desde los doce pasos: fuerte al medio contra un Agustín Marchesín vencido a su palo izquierdo.

Apenas 8 minutos después, a los 61′. La pelota rebotó en Leandro Paredes tras un centro de Lucas Zelarayán y dispuso el 2-0 para Belgrano.

A los 66’ llegaría la ilusión para el “Xeneize”. Exequiel Zeballos descontó tras una gran habilitación de Merentiel sobre la derecha y recortó distancias en el marcador.

De todas maneras, el empate nunca llegó y todo terminó 2-1 a favor de los de Ricardo Zielinski.

La próxima fecha, Boca visitará a Estudiantes de La Plata. Por su parte, Belgrano será local ante Tigre. Ambos partidos todavía no cuentan con fecha y hora definidos, pero se jugarán el fin de semana del domingo 2 de noviembre.

El resumen de Boca vs Belgrano