Boca podría perder una figura clave ante Barracas Central, el partido que puede definir el año

El encuentro había sido suspendido por la muerte de Miguel Ángel Russo y se disputará el lunes a las 16:00.

Boca vs Belgrano. Foto: X @Belgrano

El mediocampista Rodrigo Battaglia se retiró de la práctica de Boca con una molestia en el soleo de su pierna derecha, por lo que se evaluará su condición física y está en duda para el partido del lunes próximo frente a Barranca Central, encuentro que había sido postergado por el fallecimiento del ex entrenador Miguel Ángel Russo.

Por su parte, el delantero uruguayo Edinson Cavani tampoco se sumó al grupo titular, como estaba previsto, debido a que aún tiene dolor en la zona del psoas derecho.

Rodrigo Battaglia; Boca Juniors vs. Benfica; Mundial de Clubes. Foto: Reuters (Hannah Mckay)

Cavani se perdió los últimos cuatro partidos que disputó Boca, aunque en la goleada frente a Newell´s (5 a 0) estuvo en el banco de suplentes. La idea del cuerpo técnico que encabeza Claudio Úbeda es preservarlo para ver si puede llegar a estar frente a River, partido que se jugará el domingo 9 de noviembre, en La Bombonera, a partir de las 16.

Para el enfrentamiento frente a Barracas Central, Úbeda tenía previsto mantener el equipo que perdió el sábado ante Belgrano de Córdoba, pero la lesión de Battaglia obligaría a una modificación en el mediocampo, que tiene a su vez a Leandro Paredes, comprometido con cuatro amonestaciones.

El choque ante “El Guapo”, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura, se tornó trascendental, ya que Boca necesita sumar una nueva victoria para mantener la ilusión de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Frank Fabra confirmó su salida de Boca

El colombiano transita sus últimos meses como jugador de Boca. El lateral izquierdo, que llegó al club en 2016 y se convirtió en uno de los futbolistas extranjeros con más partidos en la historia del “Xeneize”, no renovará su contrato y dejará la institución a fin de año.

Después de casi una década en el club y con ocho títulos en su haber, Fabra se prepara para cerrar un ciclo lleno de altibajos.

Frank Fabra; Boca Juniors. Foto: NA/Mariano Sánchez

En diálogo con Win Sports, el defensor de 34 años confirmó que analiza regresar al fútbol colombiano y mencionó varios posibles destinos: “Hay muchos equipos interesantes: primero el Deportivo Cali, donde ya jugué; también Independiente Medellín y Nacional, que es un equipo grande. No te puedo decir solo uno”.

Además, dejó una confesión emotiva: “Mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo. ¿Por qué no darle una alegría allá arriba? No tengo nada todavía, pero me haría muy feliz”.