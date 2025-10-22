Fórmula 1: las 3 teorías conspirativas de la renovación de Colapinto con Alpine sobre la publicidad de Mercado Libre

Un spot publicitario de la empresa multinacional argentina causó revuelo entre los fanáticos y medios especializados de la máxima categoría del automovilismo, quienes asociaron “detalles” con un nuevo vinculo entre el piloto y la escudería francesa.

Expectativa por la renovación de Franco Colapinto con Alpine. Foto: Reuters (Thomas Shea)

Las redes sociales explotan de incertidumbre acerca de la renovación de Franco Colapinto con Alpine. En este marco, muchos fanáticos y medios especializados se calzan el traje de detective y comienzan a buscar “pruebas” o “señales” sobre un nuevo vinculo entre el piloto argentino y la escudería francesa de la Fórmula 1.

En este misterioso juego, algunas personas pusieron su foco en una reciente publicidad que lanzó Mercado Libre en la previa del Gran Premio de Estados Unidos, donde Colapinto finalizó décimo séptimo y fue noticia tras desobedecer las órdenes del equipo Alpine, que le pidió que no sobrepasará a su compañero Pierre Gasly.

El spot publicitario de Mercado Libre con Franco Colapinto y Alpine. Créditos: X @MercadoLibre

En la publicidad de Mercado Libre, que cuenta con la presencia del astro brasileño Neymar Jr. y el periodista Juan Fossaroli, Colapinto corre una carrera ante diferentes vehículos de la empresa multinacional argentina. El vencedor de la competición tiene la potestad de llevar su logo en el alerón del monoplaza de la F1.

Volviendo al rol de detective, el video publicitario dejó algunas “perlitas” que no pasaron desapercibidos para los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo y que, a priori, podrían estar relacionadas a la renovación de Colapinto con Alpine, la cual podría anunciarse este miércoles 22 de octubre de 2025.

Las 3 teorías conspirativas sobre la renovación de Colapinto con Alpine

El hipótesis de la renovación de Colapinto surgieron respecto a estos registros de vueltas. Foto: X @Mercadolibre

1- El tiempo de vuelta registrado por Colapinto: “1:22:10”

En el segundo 52 de la publicidad, aparecen los tiempos de vueltas registrados por cada piloto de la carrera y la marca de Colapinto es de “1:22:10” (1 minuto, 22 segundos y 10 milésimas), y teniendo en cuenta los últimos dos registros, podría interpretarse como 22 (miércoles) y 10 (octubre), la fecha del anuncio de su renovación.

2- El segundo puesto podría estar relacionado a los años de su contrato

Si bien el segundo puesto es parte de la derrota para que el monoplaza lleve en su alerón el logo de Mercado Libre, muchas personas creen que también podría estar vinculado a los años que tendrá el nuevo contrato de Colapinto con Alpine. Recientemente, Gasly renovó su contrato hasta diciembre de 2028.

3- Las iniciales de los cinco pilotos forman la palabra “firma”

En un hipótesis un tanto descabellada, pero posible, las iniciales de los cinco pilotos que participan de la carrera pueden formar la palabra “firma”. La “F” de Franco; la “I” de Iván; la “R” de Rubén; la “M” de Matías; y “A” de Agustín. Si bien están desordenadas... podría decirse que “el orden de los factores no altera el producto”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: EFE (Dustin Safranek)

De esta manera, estas son las 3 teorías conspirativas sobre la renovación de Colapinto en Alpine que surgieron en las redes sociales por parte de los fanáticos argentinos y medios especializados. Asimismo, este miércoles 22 de octubre se esperan dos grandes anuncios por parte de la Fórmula 1. ¿Alguno de ellos será sobre Colapinto?