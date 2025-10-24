Nicolás Varrone llega a la Fórmula 2: el calendario completo de carreras de la temporada 2026

El piloto argentino realizará su debut en la categoría el próximo año, donde tendrá 14 fechas para destacarse bajo el equipo Van Amersfoort Racing.

Nicolás Varrone en Fórmula 2. Foto: Instagram

Nicolás Varrone se prepara para uno de los mayores desafíos en su carrera. Desde 2026, el piloto argentino participará en la Fórmula 2 tras haber hecho una destacada trayectoria principalmente en competencias de resistencia. Aunque todavía faltan largos meses para su debut, ya está disponible el calendario completo de las carreras de la próxima temporada.

El flamante piloto de Van Amersfoort Racing, la misma escudería con la que corrió Franco Colapinto en Fórmula 3, dará su primer paso oficialmente en el Gran Premio de Australia. De todos modos, también participará de los tests de postemporada de la categoría, que se llevarán a cabo en Abu Dhabi.

Nicolás Varrone competirá en Fórmula 2 para Van Amersfoort Racing. Foto: X @VARmotorsport

Cabe recordar que el calendario de la Fórmula 2 está conectado directamente con el de Fórmula 1. Mientras que el mundial principal tiene 24 carreras, la categoría previa contiene solo 14. De todos modos, coinciden en lugares y fechas a disputar las actividades.

Las prácticas, clasificaciones y carreras se disputan los mismos días que aquellas de la F1, aunque con algunas horas de anticipación. Además, todos sus fines de semana cuentan con formato sprint, por lo que hay dos carreras por fecha.

Así será el nuevo monoplaza de Nicolás Varrone en F2. Foto: @VARmotorsport

Fórmula 2: el calendario completo de Nicolás Varrone para 2026

Gran Premio de Australia : 6 al 8 de marzo.

Gran Premio de Bahrein : 10 al 12 de abril.

Gran Premio de Arabia Saudita : 17 al 19 de abril.

Gran Premio de Mónaco : 5 al 7 de junio.

Gran Premio de España : 12 al 14 de junio.

Gran Premio de Austria : 26 al 28 de junio.

Gran Premio de Gran Bretaña : 3 al 5 de julio.

Gran Premio de Bélgica : 17 al 19 de julio.

Gran Premio de Hungría : 24 al 26 de julio.

Gran Premio de Italia : 4 al 6 de septiembre.

Gran Premio de España : 11 al 13 de septiembre.

Gran Premio de Azerbaiyán : 25 al 27 de septiembre.

Gran Premio de Qatar : 27 al 29 de noviembre.

Gran Premio de Abu Dhabi: 4 al 6 de diciembre.

Calendario de la Fórmula 2 para 2026. Foto: Fórmula 2

La trayectoria de Nicolás Varrone antes de llegar a la Fórmula 2

El argentino de 24 años comenzó su recorrido en el V de V Challenge Monoplace de 2018, donde fue campeón. Luego tuvo pasos por competencias como la European Le Mans Series, el WEC y el IMSA SportsCar Championship, obteniendo múltiples victorias y podios, entre ellos la histórica conquista en Le Mans.

Nicolás Varrone correrá en Fórmula 2 en 2026. Foto: Redes sociales

Justamente, Nicolás Varrone ganó las 24 Horas de Le Mans 2023 en la clase LMGTE Am, como un paso clave en su carrera deportiva.

“Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Es un equipo con mucha historia y profesionalismo. No puedo esperar a ponerme al volante y empezar a trabajar con ellos. Agradecido a todos los que creyeron en mí todos estos años”, declaró el argentino en la publicación de su equipo.