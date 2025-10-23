Nicolás Varrone cumplirá su sueño y correrá en Fórmula 2: la fecha de su estreno, su nueva escudería y su “padrino”

El piloto argentino, oriundo de Ingeniero Maschwitz, representará a una escudería neerlandesa en la segunda máxima categoría del automovilismo. Max Verstappen, Charles Leclerc y Kevin Magnussen corrieron para dicho equipo antes de dar el salto a F1.

Nicolás Varrone competirá en Fórmula 2 para Van Amersfoort Racing. Foto: X @VARmotorsport

El automovilismo argentino sumó este jueves otra increíble noticia: la llegada del piloto Nicolás Varrone a la Fórmula 2, donde competirá para la reconocida escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing (VAR).

“Van Amersfoort Racing da la bienvenida al piloto argentino Nicolás Varrone a la campaña de Fórmula 2 de la FIA 2026″, anunció a través de sus redes sociales la escudería con sede en Zeewolde, Países Bajos.

El anuncio de Nicolás Varrone con Van Amersfoort Racing. Foto: X @VARmotorsport

En su presentación, VAR destacó: “El piloto argentino cuenta con una amplia trayectoria en las carreras de resistencia, siendo su victoria en las 24 Horas de Le Mans en LMGTE Am en 2023 uno de sus momentos más destacados“.

“Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Un equipo muy profesional con mucha historia y éxito. No puedo esperar a ponerme al volante y empezar a trabajar con ellos”, expresó muy agradecido Varrone.

Así será el nuevo monoplaza de Nicolás Varrone en F2. Foto: @VARmotorsport

Nico participará primero en la prueba de postemporada en Abu Dabi con la escudería neerlandesa. La temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA comienza Melbourne (Australia), del 6 al 8 de marzo. Consta de 14 rondas, con un total de 28 carreras.

El campeonato es una serie alimentadora del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la FIA, compitiendo junto a ellos, y la F3 en cada ronda de esta campaña. Finalmente, la temporada terminará en Abu Dabi, del 4 al 6 de diciembre.

El apoyo de Sergio “Kun” Agüero a Nicolás Varrone

Así como Franco Colapinto tuvo de “padrino” a Bizarrap, Nico Varrone también tiene el suyo: Sergio “Kun” Agüero, exfutbolista de la Selección Argentina e ídolo del Manchester City (Inglaterra).

“Los sueños son los que se cumplen. Se viene el 2026 en la Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing. ¡Vamos con todo!“, escribió el ”Kun” en un posteo acompañado de un video presentación de Varrone.

El apoyo y la colaboración de Sergio "Kun" Agüero con Nicolás Varrone en su llegada a F2. Créditos: Instagram @kunaguero.

En las imágenes compartidas, se puede apreciar a Varrone acelerando un auto y probando su próximo monoplaza, en una especie de “sueño”. Luego, Agüero lo despierta y le pregunta: “Y pá, ¿Estás listo?“.

El pasado 21 de octubre, Nico Varrone había publicado un enigmático mensaje en su cuenta de X, donde arrobó un tuit pasado que decía “Dios, tu me escuchas”, y escribió: “Dios no solo escucha, también es argentino”.

Van Amersfoort Racing, la nueva escudería de Nicolás Varrone en Fórmula 2

Van Amersfoort Racing es un equipo de carreras profesional con sede en los Países Bajos. Fue fundado por Frits van Amersfoort en 1975. Desde entonces, Van Amersfoort Racing forjó una larga tradición apoyando a pilotos prometedores en su camino hacia la cima.

Pilotos como Max y Jos Verstappen, Charles Leclerc, Mick Schumacher, Kevin Magnussen y Liam Lawson compitieron para el equipo de Frits van Amersfoort en sus inicios antes de llegar a la máxima categoría del automovilismo.