La decepción de Franco Colapinto tras la clasificación del Gran Premio de México: “Muy difícil, con un auto muy desconectado”

El piloto argentino de Alpine, lamentó la maniobra que lo dejó en la última posición para la carrera del domingo. “Le pegué a un piano donde le pegan todos y las gomas de adelante se me levantaron en el aire”, apuntó.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México. Foto: REUTERS

Franco Colapinto quedó eliminado en la Qualy 1 del Gran Premio de México de la Fórmula 1 tras finalizar en la última posición. Tras la clasificación, explicó que fue un fin de semana complicado y que tratará de mejorar para la carrera del domingo.

“Hoy fue muy difícil, con un auto muy desconectado, no tenía agarre y por más que trabajemos va a ser complicado”, explicó el piloto argentino de Alpine.

Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 24, 2025 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Henry Romero Foto: REUTERS

Además, Colapinto remarcó un error puntual durante su vuelta rápida: “Le pegué a un piano donde le pegan todos y las gomas de adelante se me levantaron en el aire, no tenía dirección. La Q2 era imposible, creo que 16/17 podría haber quedado”.

“Hay que buscar siempre esa última milésima y no sale, hay que mejorar para mañana, intentar que sea un mejor día. Es un auto muy duro que con cualquier bache pierde todo el agarre y no fue una buena clasificación”, agregó.

La maniobra de Franco Colapinto. Video: F1 TV

Sobre el circuito y el fin de semana complicado, Colapinto señaló: “Vamos a ver qué pasa, pero… es un circuito y un finde que no nos está cayendo bien, como a la mayoría, pero bueno”.

Pierre Gasly, su compañero de Alpine, tampoco superó el primer corte en la clasificación y quedó 18°, sumándose a Lance Stroll (19°-Aston Martin), Alex Albon (17°-Williams Racing) y Gabriel Bortoleto (16°-Sauber).

Cuándo corre Franco Colapinto: día y horario del GP de México

Domingo 25/10

Carrera a las 17

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.