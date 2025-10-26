Sin fútbol argentino por las elecciones: cuándo vuelven a jugar Boca y River

Este fin de semana quedaron suspendidas las actividades deportivas y los hinchas se preguntan cuándo regresaran a la actividad.

Cómo sigue el calendario para Boca y River Foto: NA

El fútbol argentino entra en pausa este fin de semana del 25 y 26 de octubre, ya que no se disputará la fecha 14 del Torneo Clausura debido a la celebración de las elecciones legislativas.

El campeonato local frenó su continuidad porque los comicios tienen alcance nacional: las provincias votarán para renovar las bancas en las Cámaras de Senadores y Diputados.

¿Cuándo juegan Boca y River?

Boca volverá antes, será este lunes 27 de octubre para jugar el partido adeudado ante Barracas Central. El Xeneize se encuentra séptimo en la Zona A con 18 puntos y necesita sumar de a tres si desea soñar con un puesto en la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual.

De cara a este partido, que había sido suspendido por la muerte de Miguel Angel Russo, su ayudante (Claudio Ubeda) incluiría al chileno Williams Alarcón en lugar de Brian Aguirre, y también al juvenil Milton Delgado por Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro.

Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Foto: NA (Juan Foglia)

Por lo tanto, Boca formaría con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Alrcón, Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

River por su parte, recientemente eliminado de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, regresará a la actividad el domingo 2 de noviembre. Ese día recibirá a Gimnasia por el Torneo Clausura.

Eliminado del certamen, el equipo de Marcelo Gallardo deberá enfocarse en el Torneo Clausura y en la tabla anual, donde aún conserva chances concretas de obtener su boleto al máximo torneo continental.

Con Rosario Central ya clasificado tras vencer a Sarmiento en Junín, la tabla anual ofrece dos plazas directas y una a la Fase 2. Actualmente, el “Millonario” se ubica segundo con 52 puntos y +20 de diferencia de gol, seguido muy de cerca por Argentinos Juniors (51 unidas y también la misma cantidad de goles).

¿Cuándo se juega la próxima fecha del Torneo Clausura?

La fecha 14 del Torneo Clausura tendrá lugar el fin de semana del 1 de noviembre. Los partidos todavía no tienen fecha y hora confirmadas, pero los duelos serán clave para obtener un panorama de cara a los octavos de final. Además, servirán de antesala al Superclásico, a disputarse el 9 de noviembre en La Bombonera.

El Fixture del Clausura