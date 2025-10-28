La impensada conexión entre Diego Maradona y Nicolás Varrone: el primer auto de “Pelusa” y el sueño incumplido de una firma

La anécdota data de 2003, cuando Martín Varrone, padre del futuro piloto de Fórmula 2 y coleccionista de vehículos, encontró dicho auto en un gallinero de Salto con la cédula verde que confirmaba que pertenecía a uno de los mejores futbolistas de la historia.

El Fiat 128 Europa de Diego Maradona. Foto: Nova.

Nicolás Varrone fue noticia en los últimos días tras su llegada a la Fórmula 2, donde competirá para la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing. Luego de dicha emoción, salió a la luz una linda historia que une al piloto argentino y Diego Armando Maradona.

La anécdota data de 2003, cuando Martín Varrone, padre de Nicolás y coleccionista de autos, encontró en un gallinero de Salto (Buenos Aires), el primer vehículo 0 km que compró Maradona: un Fiat 128 Europa, que fue adquirido por ‘Pelusa’ en diciembre de 1982.

El Fiat 128 Europa de Diego Maradona. Foto: Clarín.

Martín relató que un amigo le informó sobre el auto abandonado. Al llegar a la propiedad, encontró el vehículo cubierto de polvo y con gallinas arriba, pero con su documentación original intacta: la cédula verde confirmaba que perteneció a Diego Maradona.

Durante una entrevista con ‘Infobae’, Martín Varrone detalló que el Fiat 128 Europa restaurado completamente a su estado original, incluyendo motor y carrocería: “Desde que lo restauramos, apenas hicimos 200 kilómetros. Ni el motor se ablandó. Lo tenemos impecable”.

Nicolás Varrone a bordo del Fiat 128 Europa de Maradona. Foto: Infobae.

Por otro lado, Martín confesó que intentaron acercarle el auto a ‘Pelusa’, quien había aceptado firmar el capot del histórico vehículo para sellar un vínculo simbólico entre el ídolo futbolístico y piloto argentino. Sin embargo, el sueño nunca pudo completarse y quedó inconcluso.

El Fiat 128 Europa se convirtió en una especie de amuleto de la suerte para Nicolás Varrone, quien creció entre la pasión de los fierros y el fútbol, siguiendo los pasos de su ídolo y heredando el legado de Boca Juniors, al igual que su compatriota Franco Colapinto.

Van Amersfoort Racing, la nueva escudería de Nicolás Varrone en Fórmula 2

Van Amersfoort Racing es un equipo de carreras profesional con sede en los Países Bajos. Fue fundado por Frits van Amersfoort en 1975. Desde entonces, Van Amersfoort Racing forjó una larga tradición apoyando a pilotos prometedores en su camino hacia la cima.

Nicolás Varrone competirá en Fórmula 2 para Van Amersfoort Racing. Foto: X @VARmotorsport

Pilotos como Max y Jos Verstappen, Charles Leclerc, Mick Schumacher, Kevin Magnussen y Liam Lawson compitieron para el equipo de Frits van Amersfoort en sus inicios antes de llegar a la máxima categoría del automovilismo.