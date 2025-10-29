Racing busca la final: cómo les fue a los últimos 5 equipos argentinos que jugaron la semifinal de la Copa Libertadores

La Academia ya supo jugar las semis de la Libertadores en 1968 y 1997. Esta noche intentará revertir el resultado ante Flamengo y clasificar a la tan ansiada Final. ¿Qué otros equipos argentinos representaron a nuestro país en los últimos años y qué posición ocuparon?

Racing buscará derrotar a Flamengo y clasificar a la Final de la Copa Libertadores 2025. Foto: REUTERS

Racing Club se juega el todo por el todo esta noche a partir de las 21.30 h cuando reciba a Flamengo de Brasil por las semifinales de la Copa Libertadores. En el partido de ida, el carioca ganó 1 a 0 y los de Avellaneda deberán revertir la serie jugando en su casa para lograr un pasaje a la tan ansiada final.

Varios equipos argentinos a lo largo de la historia que se remonta la década del ‘60 han sabido jugar estas instancias e incluso han podido ganar el torneo más prestigioso a nivel de clubes en Sudamérica. El propio Racing consiguió el título allá por el año 1967.

El equipo de Avellaneda liderado por Gustavo Costas busca la gloria. Foto: REUTERS

¿Cómo les fue a los equipos argentinos que jugaron la semifinal de la Copa Libertadores?

El rendimiento de los últimos cinco equipos argentinos que pudieron llegar a instancias decisivas es variado. Boca, River, Vélez, Lanús y San Lorenzo son los cinco equipos que supieron representar a nuestro país en el paso previo a la final.

River fue el equipo argentino que más veces en los últimos años estuvo presente al menos en semifinales. De hecho, el Millonario también salió campeón en 2018. Si se repasa la trayectoria en las últimas competencias de la Libertadores, se destacan las siguientes posiciones:

2017: cuarto puesto.

2018: campeón.

2019: subcampeón.

2020: tercer puesto.

2024: cuarto puesto.

La recordada final de la Copa Libertadores 2018 jugada en Madrid entre River y Boca.

Desde 2018, ningún otro equipo argentino se ha podido alzar con la gloria, pero sí varios estuvieron a punto de hacerlo. Aquí están los que estuvieron a las puertas de levantar la copa:

Lanús 2017 : subcampeón.

Boca Juniors 2018 : subcampeón.

Boca Juniors 2023: subcampeón.

Otros equipos de la Argentina también supieron disputar las Semifinales -como Racing en esta edición- aunque no tuvieron un final feliz, porque no pudieron clasificar a la Final de cada uno de esos torneos. La lista la integran los siguientes equipos:

Boca Juniors 2019 : cuarto puesto,

Boca Juniors 2020 : cuarto puesto,

Vélez Sarsfield 2022: tercer puesto.

El quinto equipo argentino que supo estar en una instancia decisiva de la Copa Libertadores fue San Lorenzo. Justamente en el año 2014 se consagró campeón, lo que se traduce en la única conquista a este nivel del Ciclón en su historia.

Son varios los equipos argentinos que pudieron levantar la Copa Libertadores de América. Foto: Reuters.

Racing intentará volver a hacer historia y clasificar a la final de la Copa Libertadores por segunda vez, luego de 58 años (la última y única vez fue en el año 1967). Ya supo jugar las semifinales en otras dos oportunidades (1968, salió tercero y 1997, salió cuarto), por lo que buscará volver a meterse en la historia grande de esta prestigiosa copa.