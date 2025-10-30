Cuáles son las vacunas que los jugadores de la Selección Argentina tienen que aplicarse para el amistoso contra Angola

La sede elegida para el próximo compromiso de los de Lionel Scaloni es Luanda, la capital angoleña. Tal como sucede con los extranjeros que viajan a África, es obligatorio tomar recaudos de salud.

Selección Argentina vs. Venezuela; amistoso internacional. Foto: X @Argentina

La Selección Argentina tiene en el horizonte el amistoso para la próxima fecha FIFA, donde los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a Angola el viernes 14 de noviembre.

Selección de Angola. Foto: Federación Angoleña de Fútbol

En ese contexto, los futbolistas de Argentina que viajen para le fecha FIFA tendrán que someterse a la aplicación de vacunas para evitar sobresaltos y enfermedades.

Qué vacunas deben aplicarse los jugadores de la Selección Argentina para jugar contra Angola

Cabe señalar que la única vacuna obligatoria para ingresar a Angola es la de la fiebre amarilla, pero las indicaciones médicas recomiendan otras tantas inyecciones para los extranjeros. Entre las principales, se encuentran las que ayudan a combatir las siguientes enfermedades:

Poliomielitis

Fiebre amarilla

Hepatitis A

Fiebre Tifoidea

Cólera

Meningitis Meningocócica

Además, se recomiendan las vacunas contra la Hepatitis B, el Tétanos, la Difteria, la Malaria y la Rabia, por lo que resta esperar cuáles de ellas serán aplicadas en los futbolistas argentinos que viajen a Luanda.

Cuándo sale la lista de convocados para el amistoso contra Angola

El primer futbolista “albiceleste” que ya puso al menos una vacuna fue Giovani Lo Celso, que no estará presente en el partido del Betis por Copa del Rey debido a que se vacunará en España.

En esa línea, se espera que con el correr de los días los demás jugadores sigan su camino.

Teniendo en cuenta que antes del amistoso los entrenamientos tendrán lugar en España, la lista de convocados saldrá a la luz días antes, probablemente la primera semana de noviembre.