Un único Mundial jugado y el récord imposible de igualar: curiosidades de Angola, próximo rival de la Selección Argentina

La Albiceleste jugará un amistoso ante el combinado africano por la fecha FIFA. El equipo tiene una historia singular y curiosas conexiones con el fútbol argentino.

Selección de Angola Foto: Reuters

La Selección Argentina se medirá contra Angola el 14 de noviembre, en el marco de la fecha FIFA correspondiente a ese mes. El amistoso no será la primera vez que la selección campeona del mundo se enfrenta frente al curioso país africano

El combinado angoleño tiene una historia llamativa dentro del fútbol. No es uno de los equipos más fuertes de África, pero sí uno de los más interesantes para analizar, ya que cuenta con ciertos récords verdaderamente insólitos.

Su apodo es Las Palancas Negras, en honor a una especie de antílope gigante con cuernos, conocido como “antílope sable”, que parece sacado de un ritual satánico o una versión del símbolo masón Baphomet. Este animal, cuyo nombre completo es “palanca negra gigante” es el emblema nacional del país africano.

El animal es el emblema nacional de Angola Foto: Reuters

Angola se convirtió en nación en 1975, al independizarse de Portugal. Por esa razón, el portugués es el idioma oficial y algunos jugadores nacidos en tierras angoleñas han vestido la camiseta roja y verde en los mundiales. William Carvalho y Hélder Costa son los ejemplos más reconocidos.

El país exhibe un curioso récord que difícilmente otro país pueda arrebatarle: es la selección que menos goles ha recibido en la historia de los mundiales, con solo dos tantos en contra. Esto ocurrió en Alemania 2006, la única vez que participó en el torneo.

Tras vencer a Ruanda el 8 de octubre de 2005 y asegurar su clasificación al Mundial del año siguiente, se declaró feriado nacional para celebrar la hazaña histórica del equipo.

El Mundial de Angola

En aquella ocasión, debutaron enfrentando a la ex-metrópoli, Portugal, en un partido que perdieron 0-1. Luego empataron 0-0 con México y la clasificación a los octavos de final se jugaba en el último partido.

Selección de Angola Foto: Reuters

Angola comenzó ganando el partido, pero faltando 14 minutos para el final, el jugador iraní Sohrab Bakhtiarizadeh destruyó las esperanzas angoleñas marcando el empate de un partido que terminaría 1-1.

Ese grupo de jugadores es considerado parte de la época dorada del seleccionado angoleño, con nombres como Akwá, João Ricardo, Paulo Figueiredo, Flávio Amado y Jamba. Angola no volvió a clasificar al campeonato más importante del mundo, aunque estuvo cerca en varias ocasiones. La última fue en las eliminatorias para Rusia 2018, donde Sudáfrica aniquilaría sus chances.

Angola y Argentina tienen algunas conexiones futbolísticas poco conocidas. Rubén García fue un entrenador argentino que dirigió a la selección africana en 1989 y logró un histórico triunfo ante Uruguay en un amistoso. El técnico falleció en 2021 en Luanda, la capital angoleña.

Otro entrenador vinculado a este país es Hervé Renard. Aunque su nombre no es muy conocido, fue el único técnico que logró vencer a la selección campeona del mundo en Catar 2022: dirigió a Arabia Saudita en la victoria 2-1 contra el equipo de Scaloni en la primera fecha del torneo.

Equipo de Angola Foto: Reuters

El amistoso del 14 de noviembre no será la primera vez que ambos equipos se enfrenten. Ya lo hicieron el 30 de mayo de 2006, cuando Argentina se impuso por dos goles, convertidos por Maxi Rodríguez y Juan Pablo Sorín, ante el conjunto angoleño, que se preparaba para su debut mundialista.