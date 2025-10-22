El Kun Agüero transmitirá la Copa Libertadores y Sudamericana: los detalles del importante acuerdo junto a Conmebol

Las transmisiones serán por su canal de Twitch en donde tiene más de 3 millones de seguidores. Desde el organismo definieron el trato como la posibilidad de “compartir la pasión de nuestras competiciones con una generación joven y digital”.

Sergio Kun Agüero

Sergio “Kun” Agüero logró un importante acuerdo con Conmebol para empezar a transmitir los torneos continentales a través de su canal de streaming Slakuntv, a través de Twitch.

Así, el exdelantero obtuvo los derechos por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol para los contenidos exclusivos de la Copa Libertadores y de la Sudamericana 2025.

Cabe citar que ambos torneos están en su fase de definición, por lo que restan solo pocos partidos para el desenlace de los dos.

El importante acuerdo que logró Sergio "Kun" Agüero con la Conmebol. Foto: NA/Conmebol.

¿Cómo es el acuerdo del “Kun” para transmitir la Libertadores y la Sudamericana?

El acuerdo estará vigente para los países de América Latina, con excepción de Brasil. Es un paso clave en la estrategia de la Conmebol para expandir su alcance digital y fortalecer su vínculo con las nuevas generaciones de hinchas.

Esta iniciativa, según destacaron desde la sede de la Conmebol, representa parte del amplio espectro que buscan llevar a cabo con el fin de “acercar el fútbol sudamericano a un público cada vez más amplio”.

Los trofeos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Foto: EFE.

“Nos esforzamos por innovar y explorar nuevas maneras de conectar con las audiencias. Esta colaboración con el “Kun” Agüero nos permite compartir la pasión de nuestras competiciones con una generación joven y digital”, manifestó el presidente del organismo sudamericano, Alejandro Domínguez.

¿Qué dijo el “Kun” Agüero sobre este acuerdo con Conmebol?

Agüero, desde su retiro del fútbol profesional, se consolidó como una figura del entretenimiento digital, principalmente a través de diferentes plataformas.

Sergio Kun Agüero

“Estoy muy entusiasmado de formar parte de esta iniciativa con Conmebol. El fútbol sudamericano tiene una pasión única, y poder compartirla con millones de fans a través de nuevas plataformas es algo que me da mucha satisfacción”, dijo el exdelantero de la Selección Argentina.