Lionel Messi y otros cuatro argentinos, en el equipo ideal de América del 2025: quiénes son

El capitán argentino lidera el once ideal del año, con muchas caras conocidas para el fútbol local. Repasalo en la nota.

Lionel Messi, campeón de la MLS con Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lionel Messi y a otros cuatro futbolistas argentinos fueron elegidos en el equipo ideal de América 2025.

Luego de consagrar a Giorgian de Arrascaeta como Rey de América, el diario uruguayo El País reveló el once integrado por cinco argentinos, dos brasileños, dos uruguayos, un chileno y un paraguayo.

Maravilla Martínez, Racing Club. Foto: EFE

El arquero Agustín Rossi, figura de Flamengo y campeón de la Copa Libertadores, fue el argentino más votado por los periodistas, con 181 sufragios pero completan la lista de argentinos Santiago Sosa, el referente del Racing de Costas, José Manuel López, de gran presente Palmeiras y con minutos en la Selección argentina, y Adrián Martínez, el gran goleador de la Academia.

La defensa quedó conformada por Danilo y Leo Pereira, ambos de Flamengo, Gustavo Gómez, de Palmeiras, y el Guillermo Varela, también del campeón de América.

Equipo ideal de América 2025 del diario El País. Foto: NA

En el mediocampo, además de Sosa, fue elegido Erick Pulgar, otra de las piezas del Fla multicampeón.

De Arrascaeta fue elegido como el mejor futbolista de América con el 62,8% de los votos, superando a Lionel Messi, que obtuvo el 14,8%, y a Adrián “Maravilla” Martínez, que alcanzó el 5% por ciento.

Gustavo Costas, entrenador de Racing. Foto: REUTERS

En tanto, Filipe Luís fue distinguido como el mejor entrenador del continente, por encima de Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, y Gustavo Costas, técnico de Racing.