D’Onofrio respaldó a Gallardo y aseguró que Di Stéfano, flamante presidente de River, es “realmente brillante”

Con 36 años, se impuso en las elecciones con un contundente 61,77% de los votos. El exmandatario estuvo presente en la ceremonia de asunción y habló del presente del club.

D'Onofrio felicitando a Di Carlo Foto: X @RodolfoDonofrio

Stéfano Di Carlo fue elegido el sábado como el nuevo presidente de River y este lunes se realizó su presentación oficial al mando del “Millonario”. Con 36 años, se impuso en las elecciones con un contundente 61,77% de los votos.

“Es importante entender de dónde venimos y adonde vamos”, fueron las primeras palabras de Di Carlo al hablar. Posteriormente, recordó todo lo ganado con River y cuál es su historia en el fútbol argentino.

En ese contexto, el expresidente, Rodolfo D’Onofrio, se refirió a Di Carlo y afirmó: “Di Carlo trabajó conmigo desde un primer momento. Va a ser un gran presidente, tiene una gran capacidad. Va a demostrar con el tiempo que es muy inteligente; realmente brillante. Hay que ayudar a que River tenga todo lo que siempre tuvo”.

Stefano Di Carlo, presidente de River. Foto: X @RiverPlate

D’Onofrio habló de Marcelo Gallardo

Fue en el acto de asunción de Di Carlo que D´Onofrio dialogó con TyC Sports y fue consultado por la continuidad de Marcelo Gallardo de cara al 2026 y su respuesta fue contundente: “Es una decisión de Gallardo y de quienes dirigen River. Si vos me preguntas a mí, después de siete años y medio de éxitos permanentes, yo sé de la capacidad que tiene y del manejo que tiene de los grupos”.

Además, agregó: “No lo he visto últimamente, hace cinco o seis meses que no lo veo, pero supongo que no se puede haber olvidado. Estoy seguro de que no le gusta perder como a ninguno de todos nosotros y es el que más lo debe sufrir. Primero pasemos todo lo que tenemos que pasar y después hablamos del 2026”.

Qué dijo Di Stéfano sobre River

Sobre el presente del “Millonario”, expresó: “Sabemos que estamos en un momento que es evidentemente no bueno. El hincha de River no está acostumbrado a este presente. No nos gusta. No nos representa desde el punto de vista de la manera de juego, pero son cuestiones que van de la mano de un proyecto y un plan, y esos proyectos tienen momentos, y se sale adelante de esos momentos en tanto y en cuanto uno tenga en claro el norte”.

Marcelo Gallardo.

También, Di Carlo aclaró que todo el mundo del “Millonario” se encuentra unido: “Sepan todos que tenemos la tranquilidad de que estamos todos muy unidos. Esa mancomunion jugadores-dirigentes-cuerpo técnico nos va a sacar adelante y nos va a retomar la senda”.

“Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, tenemos un plan. Este proceso que empezó con D’Onofrio va a seguir y no hay que confundirnos”, expresó sobre su próxima gestión. A su vez, añadió: “Todos vemos lo mismo. Somos gente de River que vemos lo mismo y sabemos qué se tiene que corregir. Se harán las evaluaciones. Las cosas que nos incomodan las vamos a sortear”.