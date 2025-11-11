Lanús y Atlético Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana 2025 en Asunción

La expectativa no solo gira en torno al título, sino también al pase directo a la Copa Libertadores 2026, lo que eleva el valor de la Sudamericana y aumenta la intensidad del duelo.

Cancha y pelota de fútbol Foto: Cedida por anunciante

La Copa Sudamericana 2025 se aproxima a su momento cúlmine: la gran final. El torneo continental, considerado el segundo más prestigioso de América después de la Copa Libertadores, definirá su campeón el próximo 22 de noviembre en la ciudad de Asunción, Paraguay, consolidando una tradición que ha convertido a la capital paraguaya en escenario recurrente de finales históricas.

Dos grandes luchan por la copa

La definición del título tendrá un atractivo especial: Atlético Mineiro y Lanús volverán a enfrentarse en una final internacional, reeditando un duelo con historia. El “Galo” buscará su tercera conquista internacional, mientras que el “Granate” intentará sumar su tercer título continental, tras las consagraciones en la Copa Conmebol 1996 y la Copa Sudamericana 2013.

Atlético Mineiro fue el primer equipo en asegurar su lugar en la final luego de eliminar a Independiente del Valle con un global de 4-2. El conjunto brasileño mostró un fútbol sólido y equilibrado, con figuras decisivas tanto en ataque como en defensa. Su entrenador destacó que este será “el partido más importante del año” para un equipo que aspira a volver a la cima continental.

Por su parte, Lanús consiguió su clasificación este jueves tras vencer 1-0 a Universidad de Chile en Buenos Aires, con gol de Rodrigo Castillo a los 62 minutos. El delantero fue el héroe de la serie, ya que también había convertido los dos tantos en el empate 2-2 del encuentro de ida disputado en Santiago. De esta manera, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski vuelve a una final continental 12 años después de su histórica conquista en 2013.

Entonces... ¿dónde y cuándo es la final?

El último partido de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el 22 de noviembre en Asunción, en un estadio aún por confirmar. Originalmente, el partido estaba programado para el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, pero este recinto no pasó las inspecciones previas, por lo que la CONMEBOL decidió trasladar el evento a Paraguay. El formato de la final es a partido único, y si el encuentro termina empatado tras los 90 minutos reglamentarios, se jugará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. En caso de persistir la igualdad, el campeón se definirá mediante penales, siguiendo la tradición de las últimas finales de esta competición.

Con la lupa en las predicciones

Lanús y Atlético Mineiro ya se han enfrentado en instancias decisivas: los brasileños vencieron al equipo argentino en la final de la Recopa Sudamericana 2014 y en la Copa Conmebol 1997, por lo que el historial favorece al “Galo”. Sin embargo, Lanús llega con sed de revancha y con una generación que combina juventud, experiencia y solidez táctica.

Analistas y casas de apuestas destacan la importancia de factores como la experiencia internacional, la solidez defensiva y el rendimiento de los jugadores clave. Además, la definición en un estadio neutral añade un elemento extra de imprevisibilidad, ya que ningún equipo contará con ventaja local directa. En este contexto, portales especializados como Oddspedia ofrecen información detallada sobre cuotas y tendencias; allí, el código promocional Stake de Oddspedia es “ODDSMAX”, una referencia conocida entre los aficionados que siguen de cerca el mundo de las apuestas deportivas.

Ya se respira el ambiente en Asunción

Asunción se prepara para recibir el desenlace histórico, con la ciudad y sus estadios listos para acoger a miles de aficionados de toda América del Sur. La elección de la capital paraguaya responde a criterios logísticos, seguridad y accesibilidad, garantizando un espectáculo a la altura de la competencia. El ambiente promete ser festivo y vibrante, con hinchas que se movilizarán para apoyar a sus equipos.

La expectativa no solo gira en torno al título, sino también al pase directo a la Copa Libertadores 2026, lo que eleva el valor de la Sudamericana y aumenta la intensidad del duelo.

Ganar esta competición no solo ofrece prestigio, sino también beneficios tangibles. El campeón se clasifica automáticamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y obtiene el derecho a disputar la Recopa Sudamericana contra el vencedor de la Copa Libertadores. Además, hay un incentivo económico significativo, lo que convierte al torneo en un objetivo estratégico para clubes de toda la región.

Un cierre digno de una gran edición

Las últimas finales del certamen han dejado momentos inolvidables:

2024 : Racing Club 3-1 Cruzeiro (Asunción)

2023 : Liga de Quito 1-1 (4-3 pen.) Fortaleza (Maldonado)

2022: Independiente del Valle 2-0 São Paulo (Córdoba)

La edición 2025 promete estar a la altura de esas gestas. El duelo entre Lanús y Atlético Mineiro combina historia, revancha y ambición, los ingredientes perfectos para una final épica.

En resumen...

La final de la Copa Sudamericana 2025 se perfila como un evento imperdible para los amantes del fútbol. Con Atlético Mineiro vs. Lanús, Asunción se prepara para vivir una jornada de pasión, emoción y fútbol de alto nivel. El ganador no solo obtendrá el prestigioso trofeo, sino que también se asegurará un lugar en la Copa Libertadores 2026 y en la Recopa Sudamericana, consolidando su estatus en el continente.

El 22 de noviembre marcará un antes y un después en la historia de la competición, y el mundo del fútbol estará atento a cada detalle de este partido único, que promete emociones hasta el último minuto y, posiblemente, hasta la tanda de penales.