Racing en Copa Libertadores 2025: cuándo se juega la vuelta ante Flamengo y qué resultado necesita para pasar a la final

La Academia cayó en su visita a Brasil, por lo que deberá remontar el marcador como local. Qué dijo Gustavo Costas tras la derrota por 1 a 0.

Racing cayó ante Flamengo en la ida de las semifinales de Copa Libertadores 2025. Foto: REUTERS

Racing deberá remontar la serie de las semifinales de Copa Libertadores 2025 ante Flamengo. La visita a Brasil terminó con un uno a cero en su contra, por lo que la vuelta en Argentina debe tener una victoria de la Academia si desea avanzar.

El gol de Jorge Carrascal, con clara ayuda de Marcos Rojo, sobre la hora le dio una ventaja clave al Mengao. Uno de los lugares en la final de la Libertadores se definirá en el Cilindro de Avellaneda, donde los dirigidos por Gustavo Costas deberán remontar el resultado.

Racing cayó ante Flamengo en la ida de las semifinales de Copa Libertadores 2025. Foto: REUTERS

Cuándo juegan la vuelta Racing y Flamengo en la Copa Libertadores 2025

La serie inició en Río de Janeiro, ya que Flamengo fue segundo de grupo, y se definirá en Avellaneda el próximo miércoles 29 de octubre desde las 21.30 horas.

Racing cayó ante Flamengo en la ida de las semifinales de Copa Libertadores 2025. Foto: REUTERS

Racing buscará ingresar a la segunda final de Libertadores de su historia, en lo que parece una tarea muy compleja ante uno de los candidatos del torneo. Además, el conjunto brasileño ganó el trofeo en 2019 y 2022, más allá de la estrella conseguida en 1981, por lo que tiene fresco el recuerdo de levantar la copa.

Qué resultado necesita Racing para pasar a la final

Tras caer por 1 a 0 en Brasil, Racing tiene en claro que debe ganar para seguir vivo.

Con una victoria por la mínima, estirará la serie a la definición por penales. En caso de ganar por dos o más goles, conseguirá la clasificación directa a la final, que se disputará el sábado 29 de noviembre.

El gol de Flamengo para derrotar a Racing en Copa Libertadores 2025. Video: X LibertadoresBR.

Cabe recordar que cualquier empate o derrota significará la eliminación de Racing de la Copa Libertadores 2025.

Qué dijo Gustavo Costas tras la derrota de Racing ante Flamengo

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, se mostró muy confiado y orgulloso con lo hecho por sus dirigidos en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores, ante Flamengo de Brasil, y aseguró que están “más vivos que nunca” de cara a la posibilidad de jugar una nueva final.

Gustavo Costas, entrenador de Racing. Foto: REUTERS

Además, el DT valoró la capacidad de sus jugadores para jugar “de igual a igual”, a pesar de tener varios jugadores con problemas físicos, y afirmó que “el partido sigue abierto”.

El DT de 62 años se quedó con la entrega de sus jugadores, de los cuales “muchos no estaban al 100%” desde lo físico, y remarcó que se plantaron para jugar “de igual a igual”, a pesar de que el conjunto brasileño “tiene un equipazo, billetera más grande y más poder”.

Sobre el partido de vuelta, Costas opinó que la serie sigue abierta y que tienen que estar “más juntos que nunca”, tanto jugadores como hinchas, remarcando que están “vivos” y que, en el “Cilindro” se jugarán el sueño de clasificar. Sobre estos últimos, el entrenador agradeció “por todo el apoyo que le dieron al plantel” y por haber viajado hasta Brasil para alentar.