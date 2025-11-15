Ascenso a Primera: cuándo, dónde y quiénes juegan la final del reducido

Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn buscarán revertir sus series ante Estudiantes de Buenos Aires y Deportivo Morón, respectivamente. El cronograma y las polémicas que rodean al cierre del torneo.

Los posibles finalistas del certamen Foto: elaboración propia

El fin de año promete definiciones emocionantes en todas las categorías del fútbol argentino. Este fin de semana se definen los dos finalistas del reducido por el ascenso a la Primera División, que ya lo tiene a Gimnasia de Mendoza como uno de los participantes para la próxima temporada.

Si bien aún no se sabe la locación del estadio que albergará el partido más importante del Ascenso, lo cierto es que será el fin de semana del 22 de noviembre. La sede, el horario y la fecha exacta están por definirse.

Estudiantes de Rio Cuarto Foto: @EstudiantesRio4

El primer finalista saldrá del partido entre Estudiantes de Río Cuarto y su par de Buenos Aires en la cancha del equipo cordobés a las 20:00 del sábado 15. Allí, el conjunto bonaerense tendrá que defender la ventaja conseguida durante la ida, cuando se impuso por 1-0 con gol de Mateo Acosta a los 7 minutos del segundo tiempo.

En el caso de que el Celeste se imponga, aunque sea por la mínima diferencia, avanzará a la Final del certamen ya que de haber empate en el global, se ven beneficiados por la ventaja deportiva que tienen debido a su mejor posición en la tabla anual.

Deportivo Madryn Foto: @ClubMadryn

El otro finalista saldrá del encuentro entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón. El Gallito deberá viajar al sur para enfrentar a uno de los favoritos por el ascenso, que ha ocupado extensas horas en los canales deportivos por sus recientes polémicas.

Morón no podrá contar con la presencia de su director técnico, Wálter Otta, ya que fue suspendido por una presunta afirmación que el club tildó de fake new: “Ir contra Deportivo Madryn es ir contra el caballo de los comisarios Tapia y Toviggino”.

Estudiantes de Buenos Aires Foto: @EstudiantesOK

En la ida, se impuso el conjunto del oeste del conurbano por 1-0, en un reñido partido que destrabó el zurdazo de Franco Vázquez a los cuatro minutos del segundo tiempo.

El cronograma de los partidos de vuelta de la semifinal del Reducido de la Primera Nacional: