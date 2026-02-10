La AFA se quedó con los derechos de TV y transmitirá la Primera Nacional:

All Boys vs. Atlanta por la Primera Nacional. Foto: Prensa Atlanta

La AFA no llegó a un acuerdo con las empresas por la televisación de la Primera Nacional y se encargará de la transmisión por cuenta propia.

El ente madre del fútbol argentino desechó las ofertas y decidió que todos los partidos se transmitan por la aplicación de la Liga Profesional de Fútbol, LPF Play.

Fútbol, televisación.

Por los derechos de televisación, los clubes de la Primera Nacional recibirán 65 millones de pesos; $20 millones para los de la B Metropolitana y $12 millones para la Primera C y Federal A.

La primera fecha del torneo de la Primera Nacional fue confirmada para este viernes 13 de febrero a las 17, con el partido entre San Miguel y Central Norte.

Chacarita vs. Chicago en la Primera Nacional. Foto: Prensa Chacarita

Cuánto costará la suscripción para el Ascenso

El primer mes de suscripción será gratuito y, tras ello, pasará a ser pago.

Si bien no hay un monto estimado de cuando costará la suscripción tras el mes gratuito, se especula con que valdrá 10 dólares estadounidenses, un equivalente a 14 mil pesos argentinos.