El duro presente de Vicente Taborda: de jugar en Boca y ser campeón con Platense a no sumar minutos en el fútbol griego

Quien fue una de las apariciones más prometedores del fútbol argentino suma apenas 13 partidos en el Panathinaikos, aunque solo acumula dos titularidades.

Vicente Taborda en el Panathinaikos. Foto: Instagram @taborda.vicente

Vicente Taborda no se encuentra viviendo el presente que esperaba en el fútbol europeo. El volante ofensivo de 24 años llegó al Panathinaikos de Grecia como figura del Platense campeón del Torneo Apertura 2025, pero todavía no pudo tener la continuidad deseada en el club con el que firmó contrato hasta 2029.

Quien fue una de las apariciones más prometedoras de Boca en el último tiempo suma apenas 13 partidos en la institución griega, aunque solo acumula dos titularidades y ningún juego completado.

Se trata de una participación muy escasa para un jugador que llegó al “Trébol” como una figura tras ser determinante en el campeonato argentino.

El paso de Taborda por Platense que desembocó en su venta a Grecia

El paso de Taborda por Platense dejó una marca imborrable: en 86 partidos disputados, convirtió 11 goles y dio 4 asistencias, siendo una pieza fundamental en el equipo dirigido por la dupla Orsi-Gómez y entrando en la historia grande del club al conquistar su primer título oficial.

La transferencia del volante se cerró por una suma de cinco millones de dólares. Boca, dueño de su ficha, se aseguró además el 20% de una futura venta.

Vicente Taborda en Platense. Foto: Instagram @taborda.vicente

Por su parte, Platense recibió cerca de 500 mil dólares por el 10% acordado en el préstamo previo.

Ahora, Taborda enfrenta el desafío de recuperar protagonismo y adaptarse a un competitivo fútbol europeo, con vistas a dar el gran salto a una institución de mayor renombre.

Si bien en el Panathinaikos confían en su proyección, el joven de 24 años sabe que todavía necesita dar un salto de calidad para ganarse un lugar entre el once titular.