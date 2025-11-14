Se pueden cruzar Boca y River: los resultados que se tienen que dar para que haya otro Superclásico

Ante la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, una serie de resultados podrían tener un duelo de eliminación directa entre ambos equipos.

Boca Juniors vs. River Plate; Superclásico. Foto: X @AFA

Comienza la definición del Torneo Clausura 2025. La última fecha de la fase regular revelará los cruces que se darán en la primera instancia de los Playoffs, que podría tener un nuevo duelo entre Boca y River, tras el Superclásico del pasado domingo, aunque deben darse una serie de resultados.

La realidad de ambos equipos es distinta. El Xeneize consiguió un valioso triunfo en La Bombonera y ya aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026, además de los Playoffs. Mientras tanto, el Millonario ya perdió sus chances de entrar a la fase de grupos del certamen continental, mientras pelea por el último cupo en el repechaje.

Exequiel Zeballos. Foto: EFE

Boca tiene muchas probabilidades de terminar en el primer lugar de su zona. A falta de una fecha, es líder a dos puntos de diferencia de Unión, por lo que un empate ante Tigre como local le alcanzaría para asegurar su puesto.

Qué resultados se tienen que dar para que haya otro Superclásico

Para que se concrete el Superclásico en los octavos de final, River debería finalizar en el octavo lugar de su grupo. Actualmente, está sexto y, en caso de no ganar ante Vélez, su posición estará en riesgo.

AsÍ están las tablas del Torneo Clausura 2025 a falta de una fecha. Foto: Captura Promiedos

Más allá de los resultados de los dos equipos mencionados, Talleres, Sarmiento, Gimnasia y San Martín de San Juan tendrán un papel protagónico. Si el Millonario no suma de a tres, victorias de estos clubes podrían poner en peligro la clasificación de los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Un punto a tener en cuenta es la situación del “Santo”: si San Martín de San Juan desciende o va un desempate, quedará eliminado automáticamente de la fase de eliminación directa. Esto podría liberar un cupo y darle más chances a River.

En caso de que Boca pierda ante Tigre, se abrirán otras posibilidades. Si el Xeneize no suma, le permitiría a Unión que quede en la cima si consigue un triunfo. Incluso una goleada de Central Córdoba podría desplazar a los dirigidos por Claudio Úbeda al tercer lugar.

Marcos Acuña; Boca Juniors vs. River Plate; Superclásico. Foto: X @RiverPlate

Si Boca queda segundo, River debe clasificar séptimo para que haya Superclásico. En caso de que el Xeneize caiga al tercer puesto, el Millonario deberá ser sexto en su zona.

Cuándo juegan Boca y River en la última fecha del Torneo Clausura 2025

Por un lado, el conjunto de Núñez visitará a Vélez el próximo domingo 16 de noviembre a las 17. Por el otro, el azul y oro será local ante Tigre, el mismo día a las 20:15.

Se definen cosas importantes en el fútbol argentino y algunas combinaciones de resultados podrían regalar una nueva edición del Superclásico.