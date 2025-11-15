Infartante definición por el descenso: Aldosivi logró salvarse y condenó a San Martín que perdió la categoría junto a Godoy Cruz

La pelea por la permanencia se resolvió en una jornada cargada de tensión. Qué necesitaba cada equipo para salvarse y cómo se definieron las plazas de descenso en la Primera Nacional.

Aldosivi se aseguró seguir en la categoría Foto: Aldosivi X

Tras el final de la fase regular del Torneo Clausura 2025, se definieron los equipos que jugarán la próxima temporada en la Primera Nacional: San Martín de San Juan y Godoy Cruz.

La pelea por la permanencia estuvo candente hasta la última fecha del torneo, y no es para menos. Los tres equipos aspirantes a quedarse en la máxima categoría del fútbol eran Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz. Entre ellos, había nada más que una diferencia de dos puntos, y un par de plazas con las cuales nadie quería quedarse para jugar un año en la Segunda División.

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz definen los descenso en la Liga Profesional. Foto: NA

En esta instancia resulta importante recordar que los descensos se definen de la siguiente manera: un equipo desciende por obtener la menor cantidad de puntos al sumar las dos fases regulares del campeonato regular, es decir, los 32 partidos que todos los clubes disputan obligatoriamente durante el año.

La otra plaza se define según promedios, es decir, se divide la cantidad de puntos obtenidos por la cantidad de partidos jugados, teniendo en cuenta las últimas tres temporadas.

En el caso de los equipos que ascendieron y disputaron menos partidos, el promedio es por la cantidad de partidos que han disputado en el transcurso de la misma temporada

El Tiburón y El Santo se cruzaron en la última fecha, terminando en victoria 4 a 2 del Tiburón.

Por otro lado, El Tomba recibió a Deportivo Riestra en un empate 1 a 1 que los dejó lejos del milagro, terminando así 18 años consecutivos en la máxima categoría del fútbol argentino.

Aldosivi vs San Martín Foto: X/REDES@CASanMartinSJ

¿Cómo llegaba cada equipo a la última fecha?

El conjunto sanjuanino honró su apodo religioso y en el final de la fecha 15 contra Lanús logró empatar un partido que, si caía derrotado, le prometía una temporada en el infierno. No sólo habría quedado último en la tabla anual, sino también lo hubieran liquidado los resultados obtenidos en las últimas tres temporadas.

Aldosivi le ganó sobre la hora a Banfield, y cosechó tres puntos valiosos que le permitieron escalar hasta las 30 unidades en la Tabla Anual, y 0.968 en los promedios.

El toque final lo dio Godoy Cruz, que por su derrota contra Atlético Tucumán, quedó último en la tabla anual, con 28 puntos. Los cálculos matemáticos no afectan al tomba, que marcha 14° en la tabla promediada.

Los resultados que aseguraban la salvación

Aldosivi

Festejo de Aldosivi

Si gana: se salva

Si empata: se salva si Riestra gana o empate; desciende si Godoy Cruz gana

Si pierde: desciende

San Martín de San Juan

Torneo Clausura, San Lorenzo vs. San Martín de SJ Foto: NA

Si gana: se salva si Riestra gana o empate; desempate si Godoy Cruz gana

Si empata: desciende

Si pierde: desciende

Godoy Cruz

Godoy Cruz vs. Independiente, Torneo Clausura 2025. Foto: X @ClubGodoyCruz

Si gana: se salva si San Martín gana o empata; desciende si Aldosivi gana

Si empata: desciende

Si pierde: desciende

En caso de que la última posición en ambas tablas sea ocupada por el mismo equipo, descenderá el siguiente en los promedios.