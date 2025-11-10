La Tabla Anual al rojo vivo: qué necesitan Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz para salvarse del descenso

Son tres los equipos involucrados en la lucha por el descenso, que llevará a dos clubes a la Primera Nacional. El Excel que muestra todos los destinos posibles.

Los tres clubes complicados con el descenso. Foto: NA

La última fecha del Torneo Clausura tendrá muchos condimentos. Además de definir los clasificados a las copas internacionales y aquellos equipos que pasarán a los playoffs del torneo, en la fecha 16 se conocerán los dos clubes que descenderán a la Primera Nacional.

Con Godoy Cruz como el más comprometido y Aldosivi como el conjunto con más posibilidades de quedarse en la Liga Profesional, hay tres equipos -sumando a San Martín de San Juan- para dos lugares.

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz definen los descenso en la Liga Profesional. Foto: NA

Los resultados de la jornada 15 dejaron el panorama al rojo vivo. El Santo empató 1-1 ante Lanús, mientras que el conjunto marplatense consiguió una victoria clave 1-0 sobre Banfield. A su vez, el club mendocino cayó 2-1 ante Atlético Tucumán, en un resultado que le permitió a Talleres, Newell’s, Instituto, Gimnasia y el propio Decano, asegurar su permanencia.

La Tabla Anual quedó con el Tiburón en el puesto 28 con 30 puntos, los de San Juan 29° con 28 y Godoy Cruz 30° también con 28. Por otro lado, el descenso por promedios saldrá del cruce entre Aldosivi (29°) y San Martín (30°), si alguno queda último en ambas tablas, el anteúltimo de la anual pierde la categoría. Si el equipo en el puesto 28° y 29° tienen los mismos puntos, habrá un partido de desempate, ya que la diferencia de gol no influye.

Qué necesita cada equipo para no descender

Aldosivi depende de sí mismo: si gana, se salva sin mirar otros resultados. En caso de empatar o perder, deberá esperar lo que suceda con los sanjuaninos y el Tomba.

San Martín está obligado a ganar y que Godoy Cruz no lo haga. Si empata y los mendocinos también, habrá un partido de desempate. Por otro lado, es el único de estos que tiene chances de avanzar a los playoffs del Clausura, ya que está octavo con 19 unidades. Sin embargo, si desciende no podrá disputarlos.

El Excel con los resultados y decisiones posibles. Foto: NA