Aldosivi Vs Independiente Riv. (M) Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Aldosivi vs. Independiente Riv. (M), por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Domingo, 03/05/2026, a partir de las 13:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio José María Minella, ubicado en Mar del Plata.

¿Por dónde ver en vivo Aldosivi vs. Independiente Riv. (M), por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Aldosivi y Independiente Riv. (M) se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Aldosivi vs. Independiente Riv. (M), por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Echavarría, Pablo, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Aldosivi y Independiente Riv. (M) válido por Torneo Apertura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 13:30, cuando comiencen las acciones en el estadio José María Minella de Mar del Plata.