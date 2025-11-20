El show de Colapinto en Las Vegas: repartió alfajores en el paddock y le propuso casamiento a Minnie Mouse

El piloto argentino de Alpine aprovechó el tiempo libre y se divirtió dentro del garage de la escudería francesa con diferentes actividades que fueron compartidas en las redes sociales. Mirá las travesuras del pilarense.

Franco Colapinto le propuso casamiento a Minnie Mouse. Foto: X @AlpineF1Team

El “Colapinshow” llegó a Las Vegas. En la previa del Gran Premio de la Fórmula 1, Franco Colapinto hizo de las suyas dentro del paddock de Alpine: primero, le repartió alfajores Havanna a sus mecánicos, y segundo, le propuso casamiento a Minnie Mouse.

A través de las redes sociales, la escudería francesa publicó un video de Colapinto repartiendo alfajores a los mecánicos de Alpine que se encontraban en el garage. “Tenemos alfajores de Argentina y se lo vamos a regalar al equipo para ver si les gustan”, expresó Franco.

Franco Colapinto repartió alfajores Havanna en el garage de Alpine. Créditos: X @AlpineF1Team

En su recorrido, el piloto argentino aprovechó para bromear con cada uno de los agasajados, quienes no se perdieron la oportunidad de degustar los exquisitos alfajores Havanna, una histórica golosina nacional oriunda de Mar del Plata, Buenos Aires.

Franco Colapinto repartió alfajores Havanna en el garage de Alpine. Foto: X @AlpineF1Team

Luego de su regalo gastronómico, Colapinto hizo gala de sus “dotes de galán” e intentó conquistar a Minnie Mouse, un histórico personaje de Disney. Si bien Minnie estaba acompañada de Mickey, Franco se arrodilló ante ella y le propuso casamiento.

Franco Colapinto y Pierre Gasly junto a Micky y Minnie Mouse. Foto: X @AlpineF1Team

Anonada por la propuesta del pilarense, Minnie hizo un gesto de corazón e indicó a Mickey, rechazando a Colapinto, quien pidió disculpas con cara de resignación. De esta manera, el argentino se divirtió en la previa del Gran Premio de Las Vegas.

Alpine modificó su monoplaza para el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

“Terminando el año con un toque más de rosa”, publicó este martes la escudería francesa a través de sus redes sociales, donde compartió tres imágenes del monoplaza que conducirá este domingo Colapinto y su compañero Pierre Gasly en Las Vegas Street Circuit.

El monoplaza A525 de Franco Colapinto para el GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

A diferencia de los Grandes Premios de Estados Unidos (Austin), México y Brasil, que tuvo tintes amarillos por la publicidad de Mercado Libre, el monoplaza A525 tendrá un mayor predominio del color rosa en los pontones laterales y la salida del caño de escape.

Sin embargo, el detalle más significativo sobre Las Vegas se encuentra en los neumáticos, ya que los tapacubos tienen un diseño referencial a la mítica ruleta: en vez de negro, rojo y verde, los rectangulitos están pintados de celeste, rosa y negro, con la tipografía blanca.

El cronograma del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

El monoplaza A525 de Franco Colapinto para el GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Jueves 20 de noviembre

Prácticas libres 1: 21:30 (horarios argentinos)

Viernes 21 de noviembre

Prácticas libres 2 : 01:00

Prácticas libres 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00

Las últimas tres carreras de la Fórmula 1