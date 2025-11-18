Fórmula 1: el llamativo horario en el que correrá Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas 2025

El piloto argentino de Alpine buscará sumar sus primeros puntos de la temporada en el circuito callejero de Nevada, una de las cuatro competiciones que se corren durante la madrugada de la Argentina. Conocé el cronograma y poné la alarma para verlo.

Franco Colapinto vuelve al Gran Premio de Las Vegas.

La Fórmula 1 llega este domingo 23 de noviembre a Las Vegas, una ciudad mundialmente reconocida como la “Ciudad del Pecado”, donde abundan casinos, hoteles y shows musicales, entre otras particularidades de la ciudad que merece ser visitada al menos una vez en la vida.

En este peculiar contexto, el Gran Premio de Las Vegas se mantiene firme con su atractiva esencia. Por ejemplo, tiene un horario muy llamativo para los argentinos: la carrera se verá a las 01:00 de la madrugada, teniendo en cuenta la diferencia horaria que existen entre ambos países.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas. Foto: X @WilliamsRacing.

No obstante, es el único de los tres en Estados Unidos que se realiza a dicho horario. El Gran Premio de Miami y el Gran Premio de Austin se llevaron a cabo a las 17:00 y 16:00 (hora argentina), respectivamente, una diferencia muy notoria respecto al Gran Premio de Las Vegas.

El horario del Gran Premio de Las Vegas será similar al de Australia (01:00); China (02:00) y Japón (04:00), tres competiciones que se corrieron durante la madrugada de la Argentina, un horario poco habitual para los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo.

El cronograma del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Franco Colapinto junto a personas de Elvis Presley, ícono de Las Vegas. Foto: Reuters.

Jueves 20 de noviembre

Prácticas libres 1: 21:30 (horarios argentinos)

Viernes 21 de noviembre

Prácticas libres 2 : 01:00

Prácticas libres 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00

Las últimas tres carreras de la Fórmula 1

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar. Foto: Reuters.

Gran Premio de Las Vegas - 22 de noviembre

Gran Premio de Catar - 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi - 7 de diciembre

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1