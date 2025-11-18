Fórmula 1: el llamativo horario en el que correrá Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas 2025
El piloto argentino de Alpine buscará sumar sus primeros puntos de la temporada en el circuito callejero de Nevada, una de las cuatro competiciones que se corren durante la madrugada de la Argentina. Conocé el cronograma y poné la alarma para verlo.
La Fórmula 1 llega este domingo 23 de noviembre a Las Vegas, una ciudad mundialmente reconocida como la “Ciudad del Pecado”, donde abundan casinos, hoteles y shows musicales, entre otras particularidades de la ciudad que merece ser visitada al menos una vez en la vida.
En este peculiar contexto, el Gran Premio de Las Vegas se mantiene firme con su atractiva esencia. Por ejemplo, tiene un horario muy llamativo para los argentinos: la carrera se verá a las 01:00 de la madrugada, teniendo en cuenta la diferencia horaria que existen entre ambos países.
No obstante, es el único de los tres en Estados Unidos que se realiza a dicho horario. El Gran Premio de Miami y el Gran Premio de Austin se llevaron a cabo a las 17:00 y 16:00 (hora argentina), respectivamente, una diferencia muy notoria respecto al Gran Premio de Las Vegas.
El horario del Gran Premio de Las Vegas será similar al de Australia (01:00); China (02:00) y Japón (04:00), tres competiciones que se corrieron durante la madrugada de la Argentina, un horario poco habitual para los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo.
El cronograma del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1
Jueves 20 de noviembre
- Prácticas libres 1: 21:30 (horarios argentinos)
Viernes 21 de noviembre
- Prácticas libres 2: 01:00
- Prácticas libres 3: 21:30
Sábado 22 de noviembre
- Clasificación: 01:00
Domingo 23 de noviembre
- Carrera: 01:00
Las últimas tres carreras de la Fórmula 1
- Gran Premio de Las Vegas - 22 de noviembre
- Gran Premio de Catar - 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi - 7 de diciembre
Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1
- Lando Norris (McLaren): 390 puntos
- Oscar Piastri (McLaren): 366
- Max Verstappen (Red Bull): 341
- George Russell (Mercedes): 276
- Charles Leclerc (Ferrari): 214
- Lewis Hamilton (Ferrari): 148
- Kimi Antonelli (Mercedes): 122
- Alexander Albon (Williams): 73
- Isack Hadjar (Racing Bulls): 43
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 43
- Fernando Alonso (Aston Martin): 40
- Oliver Bearman (Haas): 40
- Carlos Sainz (Williams): 38
- Liam Lawson (Racing Bulls): 36
- Lance Stroll (Aston Martin): 32
- Esteban Ocon (Haas): 30
- Yuki Tsunoda (Red Bull): 28
- Pierre Gasly (Alpine): 22
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 19
- Franco Colapinto (Alpine): 0
- Jack Doohan (Alpine): 0