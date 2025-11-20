Rosario Central fue consagrado campeón de la LPF 2025: AFA lo premió por ser el mejor equipo de la tabla anual

El Canalla fue reconocido por la entidad deportiva tras consagrar un año en lo más alto del fútbol argentino.

Ángel Di María en Rosario Central. Foto: NA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregó un premio a Rosario Central, producto de ser el primer equipo de la tabla anual. El Canalla fue consagrado como campeón de la Liga Profesional 2025.

Los referentes, entrenador y directivos acudieron a la sede de la Liga Profesional en CABA para recibir el galardón.

Los presentes fueron Ángel Di María, Jorge Fatura Broun, Ariel Holan y Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central.

¡CENTRAL CAMPEÓN DE LA LIGA 2025! ¡SOMOS EL MEJOR EQUIPO DEL AÑO! 💛💙🏆 pic.twitter.com/7RbY1wcKZ3 — Rosario Central (@RosarioCentral) November 20, 2025

El Canalla consiguió el reconocimiento tras sumar 66 puntos, con un registro de 18 victorias, 12 empates y dos derrotas. Estos resultados fueron conseguidos en el Apertura y Clausura, torneo en el que quedó primero en la fase regular.

Se trata del primer título conseguido por Di María en el fútbol argentino, ya que en su primera etapa en el Canalla no había obtenido una estrella.

“¡Central campeón de la Liga 2025! ¡Somos el mejor equipo del año!”, escribieron las redes sociales de Rosario Central junto a una imagen en alusión al título.

Ángel Di María y "Fatura" Broun fueron a buscar la copa a la sede de AFA. Foto: Captura de pantalla ESPN

Cabe recordar que la Major League Soccer (MLS) entrega un reconocimiento similar: el Supporters Shields. En su edición 2024, el premio fue para el Inter Miami de Lionel Messi.

Más allá de este reconocimiento, el Torneo Clausura 2025 está por comenzar sus Playoffs, tras una fase regular que definió a los 16 mejores equipos.

Rosario Central es uno de los candidatos y ya confirmó su participación a la Copa Libertadores 2026. Además, Boca, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors (repechaje) también formarán parte del torneo continental el próximo año.

Noticia en desarrollo.