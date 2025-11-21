La Liga Profesional anunció el calendario completo de las competiciones del fútbol argentino para 2026

La definición del esquema se adoptó durante una reunión del Comité Ejecutivo encabezada por Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Francisco Duarte, CEO de la LPF. Conocé los siete torneos que estarán en disputa el próximo año.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. Foto: NA (Mariano Sánchez)

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) anunció a través de su sitio oficial el calendario completo de competiciones previstas para la temporada 2026. La definición del esquema se adoptó durante una reunión del Comité Ejecutivo encabezada por Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Francisco Duarte, CEO de la LPF.

Tapia destacó en sus redes sociales que el encuentro permitió abordar “las instancias finales del Torneo Clausura y los principales aspectos de la Temporada 2026, así como diversos temas de gestión”.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. Foto: X @Argentina.

Para el próximo año, la organización confirmó que estarán en disputa siete títulos: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Trofeo de Campeones, Campeón de Liga, Supercopa Internacional, Copa Argentina y Supercopa Argentina.

En cuanto al formato, se resolvió que los torneos Apertura y Clausura mantendrán la estructura usada en 2025. El Campeón de Liga será el equipo que sume la mayor cantidad de puntos en la Tabla General Anual.

Rosario Central, campeón de la Liga 2025. Foto: X @LigaAFA

El Trofeo de Campeones enfrentará en un partido único, en sede neutral, a los ganadores del Apertura y el Clausura. A su vez, la Supercopa Internacional será disputada entre el Campeón de Liga y el vencedor del Trofeo de Campeones.

Por último, la Supercopa Argentina tendrá como protagonistas al campeón del Trofeo de Campeones y al ganador de la Copa Argentina.

Copa Libertadores y Sudamericana: las chances de River y Barracas tras la consagración de Rosario Central

“La creación del Campeón de la Liga 2025 no invalida la realización de las ya establecidas Supercopa Argentina y Trofeo de Campeones, como así también la futura realización de la Recopa”, indicó la AFA a través de un comunicado.

Y explicó al respecto: “Asimismo, queda establecido que el campeón de la Liga 2025 no libera cupo en absoluto para los torneos de CONMEBOL”.

River Plate y Barracas Central siguen de cerca el ingreso a la Copa Libertadores y Sudamericana. Foto: X @RiverPlate.

Con la explicación de la AFA, se dejó en claro qué pasará con clubes como River Plate y Barracas Central. Al no liberar cupo para la Copa Libertadores y Sudamericana, todo seguirá de la misma manera.

De esta manera, solo queda disponible una plaza que será para el ganador de los playoffs del Torneo Clausura 2025.