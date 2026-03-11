Boca Juniors recibe a San Lorenzo con un objetivo especial.

Boca Juniors recibirá este miércoles a San Lorenzo de Almagro por la décima fecha del Torneo Apertura, con el objetivo de conseguir una victoria que le permita acomodarse en la Zona A y, al mismo tiempo, achicar la diferencia en un historial particular que aún lo tiene en desventaja.

Cómo está el historial entre Boca y San Lorenzo

El registro general de enfrentamientos entre ambos equipos (sumando amateurismo y profesionalismo) muestra una ventaja de seis partidos a favor del conjunto de Boedo, que es el único de los llamados “cinco grandes” del fútbol argentino que mantiene saldo positivo ante el club de la Ribera. En total disputaron 213 encuentros oficiales: San Lorenzo ganó 83, Boca se impuso en 77 y empataron en 52 ocasiones.

San Lorenzo de Almagro es el único de los "cinco grandes" del fútbol argentino que tiene de "hijo" a Boca Juniors. Foto: NA (Damián Dopacio)

En los cruces más recientes, el conjunto “Xeneize” logró acortar esa brecha. De hecho, se quedó con los dos últimos enfrentamientos disputados en 2024: ganó 2 a 1 por la Copa de la Liga y 3 a 2 por la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Con ese antecedente cercano, y tras la goleada 3 a 0 frente a Lanús en la fecha anterior, Boca buscará un nuevo triunfo que lo deje a solo cinco partidos de diferencia en un duelo que históricamente le resultó adverso.

Las mayores goleadas entre Boca Juniors y San Lorenzo

La victoria más amplia entre ambos clubes fue para Boca, con la recordada goleada 7 a 1 en el Torneo Apertura 2006, en un partido disputado en el estadio Nuevo Gasómetro. El conjunto azul y oro también consiguió otro resultado contundente al imponerse 6 a 0 en el Campeonato Metropolitano de 1974.

Del lado de San Lorenzo, las goleadas más destacadas sobre Boca fueron por 4 a 0 y se registraron en cuatro ocasiones: en el Nacional de 1967, en la Liguilla Pre-Libertadores 1988/89, en el Torneo Clausura 1997 y en la Supercopa Argentina 2016.

