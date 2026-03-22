River venció a Estudiantes de Río Cuarto con goles de Gonzalo Montiel y Maximiliano Salas. Foto: X @EstudiantesRio4

En Córdoba, River Plate venció 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, por la décima segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Gonzalo Montiel, de penal, y Maximiliano Salas convirtieron los goles del “Millonario”.

En un primer tiempo sin goles y con pocas llegadas claras, la más peligrosa fue de River, a los 43 minutos, con un remate muy potente de Aníbal Moreno, que desvió muy bien el arquero Agustín Lastre.

River Plate venció 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y llegó a la cima de la Zona B. Foto: X @EstudiantesRio4

Al inicio del complemento, el delantero Tomás González convirtió el 1 a 0 con un zurdazo al ángulo. Sin embargo, el gol fue anulado por posición adelantada, después de una extensa revisión en el VAR.

A los 67 minutos, el delantero Sebastián Driussi sufrió un pisotón dentro del área y, después del llamado del VAR, el árbitro marcó penal. Desde los doce pasos, el mundialista Montiel intercambió por gol.

River Plate es el líder de la Zona B junto a Independiente Rivadavia con 20 puntos. Foto: X @EstudiantesRio4

En los últimos minutos, el “Millonario” aguantó los ataques del conjunto cordobés y terminó de liquidar el encuentro después de una gran corrida en velocidad de Maxi Salas, quien definió cruzado para el 2 a 0 final.

Con este triunfo, el conjunto de Eduardo “Chacho” Coudet alcanzó los 20 puntos y llegó a la cima de la Zona B con Independiente Rivadavia, que este domingo enfrenta a Rosario Central en Mendoza.

Los detalles de Estudiantes de Río Cuarto 0-2 River Plate