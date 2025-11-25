Fórmula 1: por qué motivos fueron descalificados Lando Norris y Oscar Piastri del Gran Premio de Las Vegas

Los dos pilotos de McLaren, quienes habían terminado en la segunda y cuarta posición, no sumaron puntos por infracciones técnicas en sus monoplazas. La explicación de la FIA y el comunicado de la escudería británica de la máxima categoría del automovilismo.

Lando Norris en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Cristóbal Herrera Ulashkevich)

El Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, que ganó Max Verstappen, tuvo un giro radical después de la carrera, ya que los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, fueron descalificados por infracciones técnicas en sus monoplazas.

Norris y Piastri, quienes habían finalizado segundo y cuarto en Las Vegas Street Circuit, fueron convocados por los comisarios debido a supuestas infracciones del Artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico, relacionado con el espesor de los bloques de protección.

Según la Directiva Técnica TD039, cuando se verificó el desgaste de los patines en los monoplazas de Norris y Piastri, se encontró que los patines traseros estaban ligeramente por debajo del espesor mínimo requerido de 9 milímetros.

Lando Norris fue descalificado del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Daniel Cole)

Las medidas relevantes en el coche de Norris fueron 8,88 mm en la parte delantera del lado derecho y 8,93 mm en la parte trasera del lado derecho, mientras que para Piastri, fueron 8,96 mm en la parte delantera del lado izquierdo, 8,74 mm en la parte delantera del lado derecho y 8,90 mm en la parte trasera del lado derecho.

Para corroborar dicho números, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) indicó que usaron un dispositivo de medición Micrómetro Mitutoyo, comprado en mayo de 2025, que según las especificaciones del fabricante tiene una precisión de 0,001 mm.

La FIA señaló que la infracción fue involuntaria y que no hubo un intento deliberado de eludir el reglamento. Los comisarios deportivos también destacan las diversas decisiones del Tribunal Internacional de Apelaciones de la FIA que limitan la posibilidad de evitar la descalificación por infracciones técnicas.

El comunicado oficial de McLaren

Una vez conocida la decisión y explicación de los comisarios, McLaren emitió un comunicado, donde aclaró que las infracciones fueron “involuntarias” y que “no hubo ningún intento deliberado de eludir las regulaciones”, además de pedirle disculpas a Norris y Piastri.

Oscar Piastri fue descalificado del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Daniel Cole)

“Como señaló la FIA, la infracción no fue intencional, no hubo un intento deliberado de eludir las regulaciones y también existieron circunstancias atenuantes. Pedimos disculpas a Lando y Oscar por la pérdida de puntos hoy, en un momento crucial de sus campañas por el campeonato, tras dos excelentes actuaciones durante todo el fin de semana. Como equipo, también pedimos disculpas a nuestros patrocinadores y aficionados, cuyo apoyo es tan importante. Si bien este resultado es extremadamente decepcionante, seguimos totalmente concentrados en las dos últimas carreras de la temporada”, reza el comunicado.

Lando Norris y Oscar Piastri sobre la descalificación de McLaren en el GP de Las Vegas

“Un final frustrante para hoy. Tuvimos que gestionarlo hacia el final de la carrera y ahora sabemos que se debió a algunos problemas con nuestro coche, que lamentablemente nos llevaron a la descalificación”, expresó Norris, el actual líder del Campeonato de Pilotos.

Y continuó de cara a las últimas dos carreras de la temporada: “No puedo hacer nada para cambiar eso ahora. En lugar de eso, me concentraré por completo en Qatar, donde intentaremos salir y ofrecer el mejor rendimiento posible en cada sesión”.

Lando Norris y Oscar Piastri, los dos pilotos de McLaren. Foto: Reuters (Lucas Peltier)

Por su parte, Piastri agregó: “Es decepcionante terminar este fin de semana sin puntos después de una desafortunada descalificación debido al desgaste de los derrapes. Dado lo ajustada que está la parrilla, siempre buscamos dónde podemos ganar rendimiento y esta vez no lo logramos”.

“Ahora necesitamos reiniciar, reenfocarnos y esforzarnos para obtener los mejores puntos posibles en las dos últimas rondas, en ambas pistas en las que fuimos fuertes anteriormente”, concluyó el piloto australiano.