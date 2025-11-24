Colapinto vuelve a Lusail: cómo le fue en 2024 con Williams y el cronograma del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1

En la anteúltima carrera de la temporada, el piloto argentino buscará sumar sus primeros puntos con Alpine en el Circuito Internacional de Lusail, el cual no le trae buenos recuerdos. Agendá los horarios para no perderte la carrera.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: Reuters (Daniel Cole)

La fortuna no acompañó a Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, donde finalizó décimo séptimo en Las Vegas Street Circuit. Ahora, el argentino buscará sumar sus primeros puntos con Alpine en el Gran Premio de Qatar.

A diferencia de la Selección Argentina, el GP de Qatar no le trae buenos recuerdos a Colapinto, ya que el año pasado, a bordo de Williams, el pilarense sufrió un choque por parte de Esteban Ocon en la primera curva del circuito de Lusail y quedó afuera de la carrera.

Accidente de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar 2024. Foto: Reuters.

El Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de Doha, fue levantado inicialmente para recibir al Moto GP, competencia que desembarcó en 2004. Sin embargo, la F1 llegó en 2021 y dos años más tarde se firmó un contrato de diez años para ser sede hasta 2033.

De esta manera, Franco intentará llegar, al menos décimo, para sumar sus primeros puntos con la escudería francesa que, a principio de la temporada, ya había manifestado públicamente que todos sus focos, mejoras y proyectos estarían puestos en 2026.

Datos del Circuito Internacional de Lusail

Franco Colapinto en la carrera sprint de Gran Premio de Qatar 2024. Foto: X @WilliamsRacing

Número de vueltas : 57

Longitud del circuito : 5.419 km

Distancia de carrera : 308.611 km

Récord de vuelta: 1:22.384 (Lando Norris en 2024)

El cronograma del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1

Viernes 28 de noviembre

Prácticas libres 1 : 10:30

Clasificación sprint: 14:30

Sábado 29 de noviembre

Carrera sprint : 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 15:00

Las últimas dos carreras de la Fórmula 1

Gran Premio de Qatar - 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi - 7 de diciembre

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Max Verstappen y Lando Norris, cabeza a cabeza, en el GP de Miami 2025. Foto: Reuters (Brian Snyder)