Fórmula 1: Lando Norris superó a Michael Schumacher y consiguió un histórico récord tras ganar el GP de Brasil

El piloto británico de McLaren y actual líder del Campeonato de Pilotos consiguió una marca que no logró ningún otro corredor en toda la historia de la máxima categoría del automovilismo. El registro puede estirarse en caso de ganar en Las Vegas y Qatar, las dos carreras siguientes.

Lando Norris, ganador del Gran Premio de Brasil 2025. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

A falta de tres carreras para el final de la temporada 2025, la Fórmula 1 tiene un nuevo líder del campeonato: Lando Norris, el piloto de McLaren que superó a su compañero de escudería, Oscar Piastri, quien dominó durante gran parte de la actual temporada.

El piloto británico de 25 años pasó a liderar el Campeonato de Pilotos luego del Gran Premio de México, donde superó por 1 punto a su par australiano. Sin embargo, estiró aún más su ventaja sobre Piastri tras el Gran Premio de Brasil, donde logró un histórico récord.

Lando Norris, ganador del Gran Premio de Brasil 2025. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Justamente, después de su victoria en Interlagos, Norris se convirtió en el primer piloto de la Fórmula 1 en alcanzar las 11 victorias en 11 circuitos diferentes, un histórico récord que, hasta ese momento, el británico compartía con el alemán Michael Schumacher.

La anhelada primera victoria de Norris en la máxima categoría del automovilismo fue en el Gran Premio de Miami 2024, donde fue beneficiado por la salida del Safety Car. Así, Lando rompería el maleficio luego de cinco temporadas en la F1 sin conocer la victoria.

Lando Norris consiguió su primera victoria en el GP de Miami. Foto: X @F1

Después de Miami, el piloto de McLaren ganaría los siguientes Grandes Premios: Países Bajos; Singapur y Abu Dhabi en 2024. Las restantes, todas ellas en 2025, serían en: Australia; Mónaco; Austria; Gran Bretaña; Hungría; México y Brasil, la histórica 11.

En lo que resta de la actual temporada, Norris podría estirar su récord a 13 victorias, en caso de ganar el Gran Premio de Las Vegas y Qatar, ya que el último de la temporada, en Abu Dhabi, Lando ya consiguió una victoria la pasada temporada con McLaren.

La amistad de Norris con Colapinto y el bullying de los fanáticos

"Soy un gran amigo de Franco, así que si apoyan a Franco, deberían apoyarme a mí“, bromeó recientemente Norris, con una pícara sonrisa, después de ganar el Gran Premio de Mónaco, un circuito complejo y muy especial para los pilotos, quienes sueñan con ganar algún día en el principado.

Lando Norris sobre su vínculo con el argentino Franco Colapinto. Créditos: X @SC_ESPN.

El circuito callejero de Mónaco pone a prueba, en su máximo esplendor, el talento de los pilotos, debido a que es muy angosto y no existe el margen de error. Tiempo atrás, los errores persiguieron a Norris y, hasta en algún momento, se llegó a dudar de su capacidad y fue duramente criticado.

En diferentes redes sociales, los fanáticos de la Fórmula 1 se burlaban del piloto británico, a quien apodaron "Lando Nowins“, que en español sería ”Lando sin victorias“. A pesar de ello, Norris reconoció algunas falencias, agachó la cabeza y remendó ciertos errores para llegar a la cima de la F1.

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1