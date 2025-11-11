Fórmula 1: Lando Norris superó a Michael Schumacher y consiguió un histórico récord tras ganar el GP de Brasil
A falta de tres carreras para el final de la temporada 2025, la Fórmula 1 tiene un nuevo líder del campeonato: Lando Norris, el piloto de McLaren que superó a su compañero de escudería, Oscar Piastri, quien dominó durante gran parte de la actual temporada.
El piloto británico de 25 años pasó a liderar el Campeonato de Pilotos luego del Gran Premio de México, donde superó por 1 punto a su par australiano. Sin embargo, estiró aún más su ventaja sobre Piastri tras el Gran Premio de Brasil, donde logró un histórico récord.
Justamente, después de su victoria en Interlagos, Norris se convirtió en el primer piloto de la Fórmula 1 en alcanzar las 11 victorias en 11 circuitos diferentes, un histórico récord que, hasta ese momento, el británico compartía con el alemán Michael Schumacher.
La anhelada primera victoria de Norris en la máxima categoría del automovilismo fue en el Gran Premio de Miami 2024, donde fue beneficiado por la salida del Safety Car. Así, Lando rompería el maleficio luego de cinco temporadas en la F1 sin conocer la victoria.
Después de Miami, el piloto de McLaren ganaría los siguientes Grandes Premios: Países Bajos; Singapur y Abu Dhabi en 2024. Las restantes, todas ellas en 2025, serían en: Australia; Mónaco; Austria; Gran Bretaña; Hungría; México y Brasil, la histórica 11.
En lo que resta de la actual temporada, Norris podría estirar su récord a 13 victorias, en caso de ganar el Gran Premio de Las Vegas y Qatar, ya que el último de la temporada, en Abu Dhabi, Lando ya consiguió una victoria la pasada temporada con McLaren.
La amistad de Norris con Colapinto y el bullying de los fanáticos
"Soy un gran amigo de Franco, así que si apoyan a Franco, deberían apoyarme a mí“, bromeó recientemente Norris, con una pícara sonrisa, después de ganar el Gran Premio de Mónaco, un circuito complejo y muy especial para los pilotos, quienes sueñan con ganar algún día en el principado.
El circuito callejero de Mónaco pone a prueba, en su máximo esplendor, el talento de los pilotos, debido a que es muy angosto y no existe el margen de error. Tiempo atrás, los errores persiguieron a Norris y, hasta en algún momento, se llegó a dudar de su capacidad y fue duramente criticado.
En diferentes redes sociales, los fanáticos de la Fórmula 1 se burlaban del piloto británico, a quien apodaron "Lando Nowins“, que en español sería ”Lando sin victorias“. A pesar de ello, Norris reconoció algunas falencias, agachó la cabeza y remendó ciertos errores para llegar a la cima de la F1.
Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1
- Lando Norris (McLaren): 390 puntos
- Oscar Piastri (McLaren): 366
- Max Verstappen (Red Bull): 341
- George Russell (Mercedes): 276
- Charles Leclerc (Ferrari): 214
- Lewis Hamilton (Ferrari): 148
- Kimi Antonelli (Mercedes): 122
- Alexander Albon (Williams): 73
- Isack Hadjar (Racing Bulls): 43
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 43
- Fernando Alonso (Aston Martin): 40
- Oliver Bearman (Haas): 40
- Carlos Sainz (Williams): 38
- Liam Lawson (Racing Bulls): 36
- Lance Stroll (Aston Martin): 32
- Esteban Ocon (Haas): 30
- Yuki Tsunoda (Red Bull): 28
- Pierre Gasly (Alpine): 22
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 19
- Franco Colapinto (Alpine): 0
- Jack Doohan (Alpine): 0