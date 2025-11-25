Racing le ganó a River y lo eliminó del Torneo Clausura: qué necesita el “Millonario” para clasificar a la Libertadores

Fue 3-2 en el Cilindro gracias a los goles de Santiago Solari, Ian Subiabre, Juanfer Quintero, Lucas Martínez Quarta en contra y Gastón Martirena. En la próxima instancia, enfrentará al ganador del duelo entre Lanús y Tigre.

Adrián "Toto" Fernández, Racing vs River. Foto: NA

Racing le ganó 3-2 a River por los octavos de final del Torneo Clausura gracias a los goles de Santiago Solari, Ian Subiabre, Juanfer Quintero, Lucas Martínez Quarta en contra y Gastón Martirena. De esta manera, la “Academia” jugará los cuartos de final ante el ganador del duelo entre Lanús y Tigre.

Por su parte, el “Millonario” dejó escapar una de sus últimas balas para clasificar a la Copa Libertadores 2026. Ahora que no podrá ser campeón del certamen, los de Marcelo Gallardo deberán esperar a que Boca, Argentinos se consagren para liberar cupo en la tabla anual y entrar a la competición internacional mediante el repechaje.

También ingresará a la Libertadores si Lanús sale campeón del Torneo Clausura, ya que el “Granate” está clasificado por haber conseguido la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Gustavo Costas lo fueron a buscar desde el inicio. A los 4 minutos del primer tiempo, Solari abrió el marcador gracias a un gran cabezazo tras el centro de Gabriel Rojas.

Santiago Solari, Racing vs River. Foto: NA

Pese a la desventaja, River no mostró reacción en el partido y su jugada más peligrosa fue a los 25′, logrando una gran reacción de Facundo Cambeses.

Racing no supo estirar la distancia en el marcador y lo sufrió en el segundo tiempo, cuando los cambios de Gallardo hicieron efecto. A los 63′, el juvenil Subiabre le rompió el arco a Cambeses para empatar el marcador.

Apenas un minuto después, Juanfer, que tenía apenas segundos en cancha, sacó un zurdazo desde afuera del área que dejó sin chances al arquero de la “Academia” y dio vuelta la historia.

Juanfer Quintero, Racing vs River. Foto: NA

La suerte le sonrió a Racing a los 73′. Adrián “Toto” Fernández encaró por la banda izquierda y entre dudas, tiró un centro buscapié que terminó rebotando en Martínez Quarta y dejando sin chances a Franco Armani.

Cuando todo parecía irse al alargue, el equipo de Avellaneda lograría lo imposible: después de una serie de rebotes dentro del área, apareció Martirena para darle el triunfo 3-2 a la “Academia” y hacer delirar al Cilindro, que sueña con una nueva estrella de la mano de Costas.

El resumen de Racing vs River