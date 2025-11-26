Guitarra en mano, Franco Mastantuono le rindió homenaje a Maradona: su emotiva versión de “¿Qué es Dios?”

El futbolista del Real Madrid mostró su versión artística para recordar al Diez con el tema de Las Pastillas del Abuelo. Mirá el video en la nota.

Diego Maradona (NA)

A cinco años de la muerte de Diego Maradona, Franco Mastantuono le rindió homenaje en sus redes sociales.

El ex jugador de River publicó un video en el que aparece con su guitarra acústica, interpretando el tema “¿Qué es Dios?”, de Las Pastillas del Abuelo, uno de los tantos temas dedicados al Diez.

Canción en homenaje a Diego Maradona interpretada por Franco Mastantuono. Video: IG Franco Mastantuono.

La canción no fue al azar: es uno de los temas más escuchados por los fanáticos de Diego y suele aparecer en murales, canchas, banderas y homenajes espontáneos a lo largo del país.

En ese sentido, la interpretación del joven futbolista fue leída como un mensaje de respeto, admiración y pertenencia hacia una figura que marcó a generaciones enteras.

Franco Mastantuono. Foto: Reuters/Pablo Sanhueza.

En un día cargado de emoción, su homenaje se sumó a los miles de mensajes que recordaron al astro argentino y reafirmaron su vigencia eterna en la cultura popular.