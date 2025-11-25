Cinco años sin Diego Maradona: el emotivo homenaje de la Selección Argentina

En un nuevo aniversario de la muerte del futbolista, las redes sociales de la Albiceleste recordaron al Diez.

Diego Maradona vs Hungría, fútbol, Selección Argentina

Este 25 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Diego Maradona. Como ocurre en cada fecha relacionada al Diez, distintos mensajes y contenidos audiovisuales llegaron a las redes sociales, como sucedió con la Selección Argentina.

“Solo muere quien es olvidado y a vos, Diego, te recordamos cada día”, escribieron junto a un clip que repasa distintos momentos de la carrera y vida del futbolista fallecido en 2020.

El homenaje de la Selección Argentina a cinco años de la muerte de Diego Maradona. Video: X Argentina.

El video en cuestión juega con datos alrededor del cinco, los años desde que murió Maradona, con hechos que ocurrieron.

Hay referencias al partido de la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial 1986, una consagración absoluta que más tarde se coronó con el título. “Diego, ya pasaron cinco años, cinco que no podemos dejar atrás, como los cinco ingleses que dejaste vos”, apuntan primero, y luego: “Cinco como los dedos de ese puño apretado”.

Maradona festeja el gol a Inglaterra, México 86.

“Van cinco sin el genio del fútbol y el fútbol cinco. Sin el pibe de Fiorito por el que muchos no daban ni cinco. El que volvió y cuando se fue nos partió el corazón en cinco”, relata una voz en off con imágenes de Diego Maradona.

Para despedirse, recuerdan: “Diego, ya pasaron cinco años, sin contar tu legado que es infinito”.

Recuerdo de Maradona: mensajes de Argentinos, Boca Juniors y Napoli

Argentinos Juniors, el club que vio debutar a un jovencísimo Maradona en la Primera División argentina, fue uno de los primeros en recordarlo. En una publicación acompañada de un video, el club expresó: “Te vemos, te pensamos, te soñamos”, resaltando el vínculo eterno que unió a Maradona y al “Bicho”.

El video empieza mostrando la tribuna la cual tiene el “10” y se escucha de fondo su frase: “Espere tanto este partido y ya se terminó”. Posteriormente se mostraron videos en línea de tiempo de su carrera, hasta llegar al momento de la previa de otra icónica frase del “Pelusa” cuando, antes de “la pelota no se mancha”, le agradece a toda su familia.

Boca, el club donde Maradona vivió uno de sus momentos de consagración en el país, publicó dos emotivos videos, uno mostrando la estatua que tiene en el club y como los hinchas van a dejarle margaritas en las medias tal cual lo hacía él con su hija.

Este video fue acompañado con el mensaje: “Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá. Te extrañamos todos los días, Pelu”.

Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá ♾️



Te extrañamos todos los días, Pelu 💙💛💙 pic.twitter.com/BnRFIvu39a — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 25, 2025

Nápoli, el equipo italiano donde Maradona alcanzó la gloria internacional, eligió un mensaje breve pero significativo: “En todas partes” y una foto de Maradona con el símbolo del infinito rodeándolo, recordando así al hombre que cambió la historia del club y le dio sus primeros títulos en la Serie A.