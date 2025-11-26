Norris, Piastri o Verstappen: Franco Colapinto eligió a su preferido para ganar el campeonato de la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine destacó la labor de los tres contendientes, aunque se inclinó por uno de ellos. “Sale con ganas de ganar, sale a matar”, expresó el pilarense, durante una entrevista. Conocé de cuál se trata.

Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine de la Fórmula 1.. Foto: Reuters (Daniel Cole)

La descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 le abrió una gigantesca puerta a Max Verstappen para pelear por el Campeonato de Pilotos, ya que se encuentra a solo 24 puntos del líder Norris, al igual que Piastri.

Frente a este panorama, impensado para los muchos fanáticos de la máxima categoría del automovilismo, Franco Colapinto ya eligió a su piloto preferido para quedarse con el título de la temporada 2025, a falta del Gran Premio de Qatar y Abu Dhabi que cierran el año.

Esteban Ocon (izquierda), Lando Norris (medio) y Franco Colapinto. Foto: Reuters (Gary Vázquez)

Durante una entrevista con ‘Fox Sports’, Colapinto analizó la contienda por el Campeonato de Pilotos de la F1 y expresó: “Lando está andando muy bien. Está manejando muy bien”. Y argumentó: “En las últimas carreras mejoró mucho en cuanto a consistencia”.

“Está adelante constantemente y cada vez que sale a la pista ves en su cara que sale con ganas de ganar, sale a matar. Creo que eso es lo que necesita un campeón”, describió el piloto argentino quien, de esta manera, se inclinó por Norris para ganar el título de F1.

Lando Norris, ganador del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

No obstante, Colapinto indicó que eso “es lo que tiene Max y lo que a Lando le faltaba un poco”, haciendo referencia al hambre de gloria que necesita un piloto para ser campeón. Y señaló sobre la batalla de compañeros en McLaren: “Hoy lo tiene un poco más que Oscar”.

En sintonía y sin dejar afuera de la lucha a Verstappen, Franco remarcó cuál es la ‘desventaja’ que tiene el tetracampeón del mundo este año: “Creo que Max no tiene un auto al nivel del McLaren en varias carreras de la temporada y tampoco en las que vienen ahora”.

Lando Norris junto a Max Verstappen. Foto: Reuters (Jeenah Moon)

“Los va a ayudar a estar por delante. Tienen una diferencia grande de puntos y quedan pocas carreras. No me gusta especular, pero creo que Lando va a ganar”, sentenció Colapinto sobre la lucha por el Campeonato de Pilotos y dándole su apoyo al británico.

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren): 390 puntos Oscar Piastri (McLaren): 366 Max Verstappen (Red Bull): 366 George Russell (Mercedes): 294 Charles Leclerc (Ferrari): 226 Lewis Hamilton (Ferrari): 152 Kimi Antonelli (Mercedes): 137 Alexander Albon (Williams): 73 Isack Hadjar (Racing Bulls): 51 Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 49 Carlos Sainz (Williams): 48 Oliver Bearman (Haas): 41 Fernando Alonso (Aston Martin): 40 Liam Lawson (Racing Bulls): 36 Esteban Ocon (Haas): 32 Lance Stroll (Aston Martin): 32 Yuki Tsunoda (Red Bull): 28 Pierre Gasly (Alpine): 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 19 Franco Colapinto (Alpine): 0 Jack Doohan (Alpine): 0

El cronograma del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar 2024. Foto: Reuters.

Viernes 28 de noviembre

Prácticas libres 1 : 10:30

Clasificación sprint: 14:30

Sábado 29 de noviembre

Carrera sprint : 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 30 de noviembre