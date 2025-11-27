Gallardo ya diagrama el 2026 para River: los nombres que suenan para reforzar al equipo

Además, se espera una limpieza profunda en el plantel para encarar la nueva temporada. Los puestos y apellidos que se manejan.

Marcelo Gallardo Foto: NA

Después de lo que consideró como “un año malo” en su carrera, el entrenador Marcelo Gallardo busca reformar el plantel de cara al 2026 y la lista de salidas y llegadas estaría compuesta por futbolistas de renombre.

En ese sentido, se espera que la depuración en el club de Núñez sea profunda, con al menos 10 jugadores con chances de abandonar la institución y otros nombres que ya suenan par llegar y reforzar al equipo.

Para el puesto de lateral se buscará un suplente de Marcos Acuña, y el apuntado es Román Vega. El ex Argentinos Juniors se encuentra en el Zenit, sin la continuidad deseada no vería con malos ojos retornar al país. En cuanto al central, todavía no trascendió el nombre.

En la zona ofensiva del mediocampo, el sueño es Claudio Echeverri y en el ataque Luciano Gondou. Respecto al Diablito, la posibilidad de sumarlo vía préstamo es bastante accesible debido a que Manchester City lo quiere repescar desde Leverkusen y volver a cederlo.

Claudio Echeverri. Foto: NA

En lo que respecta a inversión, el sitio especializado Bolavip reveló que la intención es fijar un límite máximo de 20 millones de dólares, contando los valores de las opciones de compra de las cesiones.

Por un lado, quienes finalizan su vínculo con River en diciembre de 2025 son: Miguel Borja, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo “Pity” Martínez, Federico Gattoni (termina el préstamo con Sevilla) y Enzo Pérez.

Este último es el único que todavía no definió su futuro y se debate entre quedarse para asumir un rol secundario y con menos minutos, o la posibilidad de retornar a Estudiantes de La Plata para retirarse allí.

Racing vs River. Foto: NA

En tanto, por quienes se escucharán ofertas son:

Facundo Colidio : pese a su reciente renovación, no logró afianzarse y podría decir adiós.

Paulo Díaz : es uno de los mejores pagos del plantel y tendría los días contados tras ni siquiera concentrar en los partidos posteriores a la derrota con Boca.

Fabricio Bustos : perdió protagonismo desde la llegada de Gonzalo Montiel y saldría en busca de más minutos.

Sebastián Boselli: con escasa participación, no vería con malos ojos un nuevo préstamo para tener continuidad.

Qué pasa con Giuliano Galoppo

En River también preocupa la situación de Giuliano Galoppo, una de las apuestas de Gallardo para esta temporada y que podría irse de Núñez al no cumplirse la cláusula que activaba la obligación de compra.

Es que Galoppo posee una condición contractual precisa con San Pablo: si disputaba el 50% de los partidos con un mínimo de 45 minutos en cancha, el “Millonario” debía pagar 3,2 millones de dólares por el 60% de su pase.