La mega obra que mejorará el acceso de los hinchas de River al Monumental: de qué se trata y cuándo estará disponible

Esta modificación en las afueras de la cancha del “Millonario” busca alivianar el ingreso y la salida de las miles de personas que se acercan al recinto para ver partidos o recitales. Además, también beneficiará a quienes circulen hacia Ciudad Universitaria.

Obras para el acceso de los hinchas al Monumental. Foto: X @pberecia

En medio de la incertidumbre futbolística, los hinchas de River tienen un motivo para festejar, ya que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trabaja en una importante obra que mejorará el acceso al Estadio Monumental.

Quienes fueron alguna vez a la cancha del “Millonario” ya sea para ver un partido o algún recital, probablemente hayan tenido que sortear la dificultad que significa el ingreso y la salida de las miles de personas que se acercan al recinto. Es por ello que una modificación en el Puente Labruna busca alivianar el inmenso caudal de gente.

Obras para el acceso de los hinchas al Monumental. Foto: X @pberecia

En los últimos días, se llevó a cabo un avance considerable en la obra. Así lo comentó el Ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua, quien publicó un video en sus redes sociales en el cual se observa la colocación de 6 vigas de 47 toneladas en la avenida Lugones.

Esta modificación en el acceso al Monumental busca ampliar los accesos y beneficiar el desagote en la zona del puente. Además, también beneficiará a quienes circulen hacia Ciudad Universitaria.

Además del impacto directo en la movilidad, la iniciativa podría beneficiar a los barrios cercanos, donde los desvíos improvisados y el tránsito de paso afectan la vida cotidiana de los vecinos. Una mejora sostenida en el rendimiento del puente ayudaría a reducir el caudal que se vuelca sobre calles internas durante los momentos de mayor congestión. Representantes comunales expresaron que la comunidad espera que la intervención no solo agilice la circulación, sino que contribuya también a un entorno más ordenado y seguro.

Obras para mejorar el acceso de los hinchas de River al Monumental. Video: X @pberecia

Cómo será y cuándo estará disponible la nueva obra en las inmediaciones del Monumental

Esta construcción de dos rulos vehiculares funcionará como un nuevo puente peatonal lindante que tendrá como objetivo tener una conexión con el barrio del Polo de la Innovación, donde se encontraba el antiguo Tiro Federal Argentino.

El proyecto está a cargo de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) y contempla un plazo de trabajo de 2 años (24 meses), por lo que se estima que su inauguración será a mediados de 2026.

Sin embargo, especialistas en obras urbanas advierten que estos proyectos suelen enfrentar desafíos. Entre ellos, la necesidad de minimizar el impacto de las tareas de construcción en un área ya saturada de vehículos, así como garantizar que la ampliación mantenga la integridad estructural del puente original.

Así será la nueva obra en el puente Lugones. Foto: AUSA.

También señalan que, para que la obra alcance su máximo potencial, será clave coordinarla con otros programas de movilidad, como mejoras en semaforización, transporte público y ciclovías.

