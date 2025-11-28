Franco Colapinto clasificó 20° en la clasificación sprint del Gran Premio de Qatar: a qué hora es la carrera

El argentino de Alpine no tuvo un buen desempeño en la jornada del viernes, aunque tendrá nuevas oportunidades este sábado. Todos los horarios, en la nota.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar. Foto: REUTERS

Franco Colapinto completó la clasificación sprint del Gran Premio de Qatar 2025, en el segundo turno del viernes. El argentino no pudo superar la Q1 y fue el más lento, tras clasificar 20°. El integrante de Alpine tendrá una ardua tarea este sábado para intentar meterse entre los ocho que puntúan. Del otro lado, Oscar Piastri fue el más rápido y saldrá 1°, seguido de George Russell y Lando Norris.

Su mejor tiempo fue de 1:22.364s, que no le alcanzó para salir del último lugar. Su compañero, Pierre Gasly, quedó 19° en una jornada complicada para Alpine. La diferencia entre ambos pilotos fue de 0.252s, que partirán desde la última fila.

Todo indica que será un nuevo fin de semana de complicaciones para Alpine, que se encamina a quedar último en el campeonato de constructores 2025. Hace tiempo que todos los esfuerzos están puestos en la próxima temporada, donde el cambio de reglamento puede darle ventajas.

El primer corte tuvo sorpresas: Lewis Hamilton de Ferrari finalizó 18°, tras nuevos problemas con su monoplaza. Además, Liam Lawson de Racing Bulls y Lance Stroll de Aston Martin largarán 17° y 16°, respectivamente.

La Q2 eliminó a Isack Hadjar de Racing Bulls (11°), Oliver Bearman de Haas (12°), Gabriel Bortoleto (13°) y Niko Hulkenberg de Sauber (14°) y Esteban Ocon de Haas (15°).

La etapa definitoria mostró a Oscar Piastri en el primer lugar, en un golpe de autoridad en la pelea por el campeonato. El podio lo completan George Russell de Mercedes y Lando Norris de McLaren.

La decepción estuvo en Max Verstappen de Racing Bulls, ya que largará 6° y fue superado por su compañero Yuki Tsunoda. Una de las sorpresas fue Fernando Alonso, que se metió 4° con su Aston Martin.

Resultados de la clasificación sprint del Gran Premio de Qatar 2025

Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Sauber) Niko Hulkenberg (Sauber) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine)

La definición del campeonato entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri

Más allá de la situación de Franco Colapinto, la definición del campeonato está en su mejor momento: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri pelean a dos fechas del final.

Lando Norris junto a Max Verstappen. Foto: Reuters (Jeenah Moon)

El británico es el líder del torneo con 390 puntos, mientras que sus dos perseguidores tienen 366. La diferencia de 24 puntos parece ser clave para uno de los pilotos de McLaren, ya que si suma dos puntos más que Verstappen y Piastri durante el fin de semana se consagrará campeón por primera vez.

De todos modos, hay mucho en juego y las dos carreras del fin de semana ofrecerán más chance a sus perseguidores para seguir en la pelea. En caso de que no haya definición, el campeón se conocerá en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Cuándo corre Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Qatar 2025

Sábado 29 de noviembre

Carrera sprint : 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 30 de noviembre