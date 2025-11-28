Cambió el reglamento del Gran Premio de Qatar 2025: por qué puede ser un beneficio para Franco Colapinto

La anteúltima carrera del año de Fórmula 1 tendrá cambios en el reglamento, ya que obligará a los equipos a realizar dos paradas en boxes. Todos los detalles, en la nota.

Formula One F1 - Qatar Grand Prix - Lusail International Circuit, Lusail, Qatar - November 28, 2025 Alpine's Franco Colapinto arrives ahead of practice REUTERS/Rula Rouhana Foto: REUTERS

El Gran Premio de Qatar 2025 aparece como una de las ultimas chances para Franco Colapinto en su objetivo de sumar puntos en la actual temporada. La carrera tiene una particularidad, en medio de la tensa pelea por el campeonato entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Con la chance latente de Norris sea el nuevo campeón de Fórmula 1, Pirelli decidió que sean obligatorias dos paradas durante la carrera que se disputará el domingo 30 de noviembre.

Franco Colapinto, Fórmula 1. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Esto hará que haya cambios en las habituales estrategias que desarrollan las escuderías, por lo que puede haber más chances de sorpresas en la carrera, una buena noticia para Alpine.

En concreto, Pirelli detalló que ningún compuesto puede durar más de 25 vueltas, mientras que el Gran Premio de Qatar tiene un total de 56. La velocidad a la hora de cambiar las ruedas puede ser fundamental, en especial en la definición por el campeonato.

Qué dijo Colapinto: la opinión de los pilotos de Alpine

“Veamos cómo van a ser las estrategias, creo que van a ser un poco más similares entre los autos, pero solo porque probablemente no quieras arriesgarte con el coche de seguridad”, indicó Franco Colapinto durante las entrevistas del jueves.

Colapinto habló sobre las dos paradas obligatorias del Gran Premio de Qatar 2025. Video: X LucianoYoma.

Y explicó: “Si te agarra un coche de seguridad y ya has hecho una parada, no es muy bueno porque no estás aprovechando”.

El argentino completó en su declaración a la prensa: “Ahora con las dos paradas, por supuesto, un poco más difícil físicamente, va a ser una carrera con todo, 56 vueltas en Qatar es físicamente duro, así que sí, tengo muchas ganas de ello. Esperemos que tengamos un buen fin de semana, lo intentaremos”.

Franco Colapinto Foto: NA

Por su parte, Pierre Gasly también se refirió al cambio en el reglamento del Gran Premio de Qatar 2025. “Algunas escuderías no estarán contentas, pero somos el equipo más afectado por el desgaste de los neumáticos, así que... no es algo malo”, se sinceró el francés.

Cuándo corre Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Qatar 2025

Viernes 28 de noviembre

Prácticas libres 1 : 10:30

Clasificación sprint: 14:30

Sábado 29 de noviembre

Carrera sprint : 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 30 de noviembre