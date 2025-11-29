Podría afectar a Franco Colapinto: anunciaron un cambio de último minuto en el Gran Premio de Qatar 2025

Pirelli, el proveedor de neumáticos de la Fórmula 1, indicó un cambio para lo que resta del fin de semana. Esto tiene que ver con una problemática que tuvo lugar durante la jornada del viernes en Losail.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar. Foto: REUTERS

El Gran Premio de Qatar 2025 significa un gran desafío para los pilotos de Fórmula 1, como ocurre cada año. En este marco, Pirelli, el proveedor de neumáticos, informó acerca de una problemática que podría afectar el desempeño de Franco Colapinto, que pelea con su Alpine para mostrar su mejor versión.

La grava que hay en el circuito, que muchas veces alcanza al trazado, produjo serias complicaciones para los pilotos. Durante la jornada del viernes, a las altas temperaturas se sumaron los daños en los neumáticos, produjo de los contactos con este material.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar. Foto: REUTERS

El nuevo cambio de Pirelli para el Gran Premio de Qatar 2025

Simone Berra, ingeniero jefe de Pirelli, indicó: “Hemos tenido varios cortes en las bandas de rodadura, todas las esquinas de los coches afectadas”. Por esto mismo, se envió una nota anunciar que se aumentará la presión de todos los compuestos, para evitar pinchaduras.

Berra también aclaró: “Eso se debe principalmente a las escapatorias grava que tenemos aquí. El circuito ha añadido también tres o cuatro franjas en comparación con el año pasado y, obviamente, los pilotos, cuando van al límite, meten algo de grava a la pista y hemos visto algunos cortes de grava bastante profundos”.

Cambios anunciados por Pirelli para el Gran Premio de Qatar 2025. Foto: X

El Circuito Internacional de Losail recibe un gran momento de la temporada, ya que puede definirse el campeonato de Fórmula 1. Por esto mismo, se espera reducir al mínimo un inconveniente con los neumáticos, que podría definir al nuevo campeón.

“No cortaron ninguna cuerda por suerte, pero obviamente si expones la construcción y pasas continuamente sobre esa grava entonces puedes arriesgarte a tener un pinchazo. Así que en las sesiones de clasificación, las de sprint, los pilotos van al límite mucho más que durante la carrera sprint y la carrera principal”, explicó también el líder de Pirelli.

Oscar Piastri en el Gran Premio de Qatar 2025. Foto: REUTERS

Fórmula 1: dos paradas obligatorias para el Gran Premio de Qatar

Por las condiciones de pista, Pirelli decidió que sean obligatorias dos paradas durante la carrera que se disputará el domingo 30 de noviembre.

Esto hará que haya cambios en las habituales estrategias que desarrollan las escuderías, por lo que puede haber más chances de sorpresas en la carrera, una buena noticia para Alpine.

Neumático de Pirelli en un auto de Fórmula 1. Foto: REUTERS

En concreto, Pirelli detalló que ningún compuesto puede durar más de 25 vueltas, mientras que el Gran Premio de Qatar tiene un total de 56. La velocidad a la hora de cambiar las ruedas puede ser fundamental, en especial en la definición por el campeonato.

Franco Colapinto se refirió al tema en su declaración a la prensa: “Ahora con las dos paradas, por supuesto, un poco más difícil físicamente, va a ser una carrera con todo, 56 vueltas en Qatar es físicamente duro, así que sí, tengo muchas ganas de ello”.