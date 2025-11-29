Tragedia en la Copa Libertadores: murió un hincha de Palmeiras en Lima en la previa a la final con Flamengo

La víctima es un simpatizante del club paulista de 38 años. La noticia fue confirmada por las redes sociales del Porco.

Muerte de un hincha de Palmeiras en la previa a la final de la Copa Libertadores. Foto: X

Un hincha del Palmeiras murió en Lima mientras viajaba en un micro turístico en la previa de la final de la Copa Libertadores en la se enfrentará al Flamengo.

El club brasilero anunció la triste noticia a través de un comunicado: “El Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para presenciar la final de la Conmebol Libertadores, programada para este sábado (29). Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza”.

Según se conoció, el hombre en cuestión circulaba a bordo de un colectivo descapotable e iba parado. En ese momento, no vio que el vehículo iba a pasar por debajo de un puente y cayó al vacío al chocar contra él.

El partido decisivo

Palmeiras y Flamengo se enfrentarán este sábado a partir de las 17 en la gran final de la Copa Libertadores, en el Estadio Monumental de Lima.

Flamengo y Palmeiras jugarán la final de la Copa Libertadores 2025. Foto: Reuters y EFE

El Porco viene de superar a la Liga de Quito en una gran remontada en el Allianz Parque, mientras que el Mengao eliminó a Racing en Avellaneda, terminando con la ilusión de título del fútbol argentino.