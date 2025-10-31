Finalistas de Copa Libertadores 2025 confirmados: cuándo y dónde se juega el partido decisivo

Flamengo y Palmeiras clasificaron a la final del certamen de CONMEBOL, en lo que será un nuevo duelo brasileño con condimentos especiales.

Flamengo y Palmeiras jugarán la final de la Copa Libertadores 2025. Foto: Reuters y EFE

Se definieron los finalistas de la Copa Libertadores 2025: Flamengo y Palmeiras. Tras haber dejado en el camino a Racing y Liga de Quito, respectivamente, aseguraron un nuevo duelo brasileño en el partido decisivo del certamen de CONMEBOL, que ya tiene día y hora confirmada.

El partido, más allá de la importancia de sumar una estrella de esta magnitud, tiene un condimento especial: será una revancha. Ambos equipos jugaron la final de la Copa Libertadores 2021, donde Palmeiras triunfó por 2 a 1.

Palmeiras vs Flamengo, Reuters

Palmeiras consiguió la hazaña este jueves: tras caer por 3 a 0 en Ecuador, llevó adelante una remontada destacable, con un 4 a 0 en el Allianz Parque.

Flamengo por su lado, se llevó un valioso empate ante Racing en la vuelta luego del 1 a 0 conseguido en la ida.

Racing vs. Flamengo en el estadio Presidente Perón, por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Foto: FOTO: JUAN FOGLIA /NA.

No será una final más, ya que ambos equipos brasileños llegan con tres Libertadores cada uno y aquel que se imponga sumará la cuarta para convertirse en el brasileño más ganador y alcanzar a River y Estudiantes.

Final de Copa Libertadores: cuándo y dónde se juega Palmeiras vs. Flamengo

La final única de la Copa Libertadores 2025 se disputará el próximo sábado 29 de noviembre desde las 17 horas en el Estadio Monumental de Lima.

El camino de Flamengo y Palmeiras en la Copa Libertadores 2025

El “Mengao”, de floja fase de grupos, sufrió en cuartos de final ante Estudiantes, al que pudo eliminarlo en La Plata y por penales; y dejó en el camino a Racing, para convertirse en el primer finalista.

Por parte del “Verdao”, fue el mejor de la fase de grupos con puntaje perfecto y sacó nada menos que a River en cuartos de final ganando la ida y la vuelta, pero sufrió para acceder a la final tras una remontada histórica con Liga de Quito.

Palmeiras clasificó a la final de la Copa Libertadores 2025. Foto: REUTERS

Final de Copa Sudamericana: cuándo y dónde se juega Lanús vs. Atlético Mineiro

En la otra competencia de CONMEBOL, Lanús buscará sumar una nueva estrella internacional ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

Lanús vs Universidad de Chile, semifinal de la Copa Sudamericana. Foto: REUTERS

La final única de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el próximo sábado 22 de noviembre desde las 16. En un primer momento iba a jugarse en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), pero debido a inconvenientes logísticos, la Conmebol decidió trasladarlo al Estadio General Pablo Rojas, conocido como La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.