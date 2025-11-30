Boca le ganó a Argentinos Juniors y se metió en la semifinal del Torneo Clausura

Boca vs Argentinos. Foto: NA

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semifinales del Torneo Clausura. El gol de la tarde/noche en La Bombonera fue de Ayrton Costa. En la próxima instancia, jugará contra el ganador del duelo entre Racing y Tigre, que se enfrentarán este lunes a las 21.30.

En el arranque del primer tiempo, los de Nicolás Diez desplegaron una marca intensiva sobre el mediocampo del “Xeneize”, que se mostró asfixiado e impreciso por la presión rival. Tal como se volvió una costumbre durante los últimos encuentros, el equipo de Claudo Úbeda destrabó un partido difícil de pelota parada.

Boca vs Argentinos. Foto: NA

A los 4 minutos del arranque, Boca aprovechó un córner que finalizó en dos remates: el disparo de Miguel Merentiel fue desviado por el arquero Gonzalo Siri, pero Ayrton Costa capturó el rebote y selló el 1-0.

Acto seguido, el conjunto de La Ribera pudo ampliar el marcador en los pies de Carlos Palacios y Milton Giménez. El chileno lanzó un disparo preciso que impactó en ángulo superior derecho, mientras que el “nueve” no pudo vencer al arquero del “Bicho” con un cabezazo a quemarropa.

Boca vs Argentinos. Foto: NA

La primera hora del segundo tiempo fue un monólogo por parte de Argentinos en la posesión, con un puñado de chances claras que no pudieron romper a un firme Agustín Marchesín.

A los 87′, el arquero del “Xeneize” tapó una pelota a puro reflejo ante Diego Porcel, que disparó entre las piernas de un Marchesín que salió a achicar rápido ante el error de la defensa local.

Con este resultado, Boca disputará la semifinal (otra vez en La Bombonera) contra el ganador del duelo entre Racing y Tigre, que se enfrentarán este lunes a las 21.30.

