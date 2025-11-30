Boca le ganó a Argentinos Juniors y se metió en la semifinal del Torneo Clausura
Fue 1-0 en La Bombonera gracias al gol de Ayrton Costa. En la próxima instancia, jugará contra el ganador del duelo entre Racing y Tigre, que se enfrentarán este lunes a las 21.30.
En el arranque del primer tiempo, los de Nicolás Diez desplegaron una marca intensiva sobre el mediocampo del “Xeneize”, que se mostró asfixiado e impreciso por la presión rival. Tal como se volvió una costumbre durante los últimos encuentros, el equipo de Claudo Úbeda destrabó un partido difícil de pelota parada.
A los 4 minutos del arranque, Boca aprovechó un córner que finalizó en dos remates: el disparo de Miguel Merentiel fue desviado por el arquero Gonzalo Siri, pero Ayrton Costa capturó el rebote y selló el 1-0.
Acto seguido, el conjunto de La Ribera pudo ampliar el marcador en los pies de Carlos Palacios y Milton Giménez. El chileno lanzó un disparo preciso que impactó en ángulo superior derecho, mientras que el “nueve” no pudo vencer al arquero del “Bicho” con un cabezazo a quemarropa.
La primera hora del segundo tiempo fue un monólogo por parte de Argentinos en la posesión, con un puñado de chances claras que no pudieron romper a un firme Agustín Marchesín.
A los 87′, el arquero del “Xeneize” tapó una pelota a puro reflejo ante Diego Porcel, que disparó entre las piernas de un Marchesín que salió a achicar rápido ante el error de la defensa local.
Con este resultado, Boca disputará la semifinal (otra vez en La Bombonera) contra el ganador del duelo entre Racing y Tigre, que se enfrentarán este lunes a las 21.30.